En trampa mortal se han convertido ruinas de peajes en corredor turístico

El Progreso, Honduras.



Muerte, lisiados y cuantiosas pérdidas materiales han dejado más de diez accidentes automovilísticos en los vestigios de concreto y hierro de las casetas de peaje, desde enero de 2018 hasta la fecha.



Las estaciones, edificadas para el cobro de peaje del corredor turístico, estaban ubicadas en la colonia La Guadalupe, municipio de San Manuel, en la autopista que de esta ciudad comunica a San Pedro Sula; en la colonia Guanchías en la carretera que de El Progreso comunica a Santa Rita y la otra en la aldea Zacatales en el sector de La Barca.



Las tres estructuras construidas por la empresa concesionaria fueron destruidas en diciembre de 2017, por simpatizantes del Partido Libre en rechazo a los resultados de las elecciones generales.

Los vestigios de concreto y hierro están en la autopista a SAn Pedro Sula y en el tramo de El Progreso a La Barca.

Tragedias



“Ya deben limpiar esos puntos, los restos de los peajes se han convertido en una trampa mortal para los conductores. Es urgente que el Gobierno actúe para evitar muertes, lesionados y pérdidas materiales al momento de un accidente”, dijo el capitán y jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, José Posas.



Añadió que las autoridades de Gobierno o alguna empresa responsable no deben esperar que se registre otro accidente como el ocurrido el 5 de marzo de 2018 donde el conductor de un bus de ruta impactó en uno de los cimientos en medio de la vía y volcó, falleciendo una mujer y dejando cerca de 20 heridos.



“En Santa Rita y La Barca está sucediendo lo mismo, hemos atendido una buena cantidad de choques, en la noche esto es peor”, dijo. Miguel Fuentes, vecino y conductor de El Progreso.



“Ya es hora que alguien quite eso del camino, no esperen que ocurra algo peor para actuar”, agregó.