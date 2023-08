¿Por qué me da estreñimiento cuando viajo?

Los laxantes de venta libre pueden ayudar, pero no todos son ideales para viajar. Toto recomendó polietilenglicol (Miralax), el cual tiende a causar menos calambres y diarrea que los laxantes estimulantes como el bisacodilo (Dulcolax).

Rao advirtió no consumir bebidas burbujeante s como gaseosas o “seltzers”. Si bien pueden ayudar con la hidratación, también pueden hacerte sentir hinchado y lleno de gases.

Esto puede suceder incluso si no cruzas zonas horarias, aseveró Erin Toto, gastroenteróloga de Penn Medicine. En ocasiones, pequeños cambios en tu rutina de alimentación y sueño pueden hacer que las cosas se descontrolen.

Una desviación de tu rutina de sueño podría ser otra razón. Cambiar las zonas horarias puede alterar tu ritmo circadiano, el reloj interno que regula el sueño y la digestión , afirmó Rao: “Si no te despiertas a la hora habitual, tu colon se confunde”.

Varma afirmó que sentarse quieto durante mucho tiempo puede ralentizar las c ontracciones musculares q ue mueven los alimentos a través de tu sistema digestivo.

Los científicos no saben con exactitud cuántas personas experimentan dificultades par a defecar durante las vacacione s, un fenómeno que en ocasiones se denomina estreñimiento del viajero.

Si han pasado algunos días y no has evacuado, no entres en pánico, afirmó Toto. “Definitivamente es un mito que necesitas defecar todos los días”, dijo.

Rao recomendó llamar a un médico si pasa tres veces la cantidad de tiempo normal para ti. Si sueles evacuar cada dos días, probablemente puedas pasar una semana sin defecar.

Pase lo que pase, dicen los expertos, llama a un médico si hay sangre en las heces o si tienes un dolor agudo. Y si no sientes la necesidad de ir al baño, Varma afirmó que es mejor evitar pujar o esforzarse demasiado. Esto podría causar una serie de otros problemas, incluidas las hemorroides.