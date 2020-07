Secuelas del covid que marcan la vida de los pacientes graves

San Pedro Sula, Honduras.



“Un paciente que logrado sobrevivir al coronavirus luego de haber peleado con la muerte en una sala de cuidados intensivos experimenta secuelas similares o peores que alguien que ha ido a la guerra”, dice el intensivista óscar Díaz, jefe de UCI del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula.



Quedan con síndrome de desgaste -pérdida de masa muscular-, pueden tener problemas para caminar, moverse o levantar objetos y pierden peso.

Muchos sufren de fibrosis pulmonar, problemas en los riñones y estrés postraumático, como pesadillas, depresión, ansiedad y miedo a la muerte. Muchos que regresan a casa tras estar hospitalizados por fallas respiratorias graves derivadas del virus están lidiando con problemas físicos, neurológicos, cognitivos y emocionales.

Viacrucis continúa



El especialista dice que del 3 al 5% de los pacientes que han estado en UCI salen del hospital todavía con lesiones o inflamación en los pulmones, el corazón, los riñones, el hígado u otros órganos que no han terminado de sanar. Esto puede causar varios problemas, como complicaciones urinarias, metabólicas, entre otros, algunos hasta necesitarán diálisis.





A quién acudir Cándido Mejía Especialista en Dermatología e internista De forma gratuita, el especialista atiende a las personas asintomáticas y las orienta sobre qué hacer en caso de sospechas de coronavirus.

“Es un proceso largo, difícil y caro porque tienen que ir a rehabilitación, tienen que movilizarse, y eso representa gastos, y su reintegro al trabajo puede ser de meses”, manifiesta el especialista.



Otro factor que puede extender u obstaculizar la recuperación es un fenómeno llamado delirio hospitalario, un padecimiento relacionado con alucinaciones paranoicas, confusión y ansiedad.

“El primer día que regresé a la casa me sentía que estaba en otro planeta. Después de luchar entre la vida y la muerte, me estaban chequeando a cada rato sangre, y eso me mataba; seis días en UCI, casi un mes de haber salido y sigo luchando”, dice el abogado Eduardo Paz, uno de los sobrevivientes.

Es necesario que quienes presenten este tipo de secuelas reciban terapia.





Actuar a tiempo



El médico internista y dermatólogo Cándido Mejía ha tratado y recuperado a muchos pacientes y dice que “la embolia es la complicación aguda más preocupante, por lesión al endotelio capilar, que se denomina endotelitis, y hay alteración plaquetaria y del sistema de coagulación, y esto provoca tromboembolismo generalizado y muerte de los pacientes por daño multiorgánico”.



Mejía expresa que “por eso hay que actuar y tratar desde el inicio con antinflamatorios no esteroidales, como la aspirina, Ibuprofeno, Celecoxib, tratar con esteroides sistémicos Dexametazona, Prednisona, Deflazacort, anticoagulantes vía oral Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban, anticoagulantes de bajo peso molecular Enoxparina, Bemiparina”.



Una de las preocupaciones es una recaída. “Sí hay riesgo de recaída de los pacientes, y va a depender del estado inmunológico y comprometimiento del órgano afectado y comorbilidades.

Tome note

Lo recomendable es hacerse la prueba rápida después del quinto día de presentar los primeros síntomas para tener un resultado confiable.



El sistema inmunológico debe estar bien para defendernos de la enfermedad, y el estrés o miedo puede debilitarlo.



La terapia física restaura la fuerza muscular y el movimiento. La ocupacional recupera la capacidad de desarrollar tareas cotidianas.



Recuerde las medidas: aislamiento, uso de mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón y el distanciamiento social de dos metros.



Debe tratar la enfermedad al primer síntoma y no confundirla con una simple gripe o dengue, es importante que los sepa distinguir.