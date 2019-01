La vacuna contra la gripe es esencial para los que tienen EPOC

Estados Unidos

Si sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), vacunarse contra la gripe puede salvarle la vida. Pero muchos de los millones que sufren de la afección pulmonar no se vacunan, informan unos investigadores.



La EPOC provoca una inflamación en los pulmones y puede exacerbarse ante la gripe, empeorando la infección, explicó la investigadora principal, la Dra. Sunita Mulpuru, científica asociada en el Hospital de Ottawa, en Canadá.



La gripe no solo es mala, sino que otras complicaciones, como la neumonía, pueden resultar incluso peores, añadió.



"Alrededor de uno de cada 10 fallece, y uno de cada cinco desarrolla enfermedades críticas que requieren la admisión a la unidad de cuidados intensivos [en un hospital]", apuntó Mulpuru.



Pero vacunarse contra la gripe reduce las probabilidades de ser hospitalizado por una enfermedad relacionada con la influenza en un 38%, descubrió su equipo.



"A pesar de ese hallazgo, apenas un 66% de los pacientes de este estudio estaban vacunados", anotó Mulpuru.



Además, los antivirales Tamiflu y Relenza, que pueden hacer que la gripe sea menos grave, solo se usaron un 69% de las veces, mostraron los hallazgos. Los medicamentos tampoco se administraron en un momento temprano en el hospital, que es cuando pueden resultar más efectivos, apuntó.



Lo más frecuente es que esos fármacos se administraran cuando los pacientes ya iban de camino a la unidad de cuidados intensivos, "lo que es demasiado tarde", lamentó Mulpuru.



La Dra. MeiLan Han, vocera de la Asociación Americana del Pulmón (American Lung Association) y profesora de medicina interna en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, planteó que más pacientes con EPOC deben vacunarse.



"Las ideas erróneas abundan", advirtió Han. "Oigo cosas como ’nunca he tenido la gripe, así que no creo que me dé’, lo que es una falacia".



Muchas personas no comprenden que la gripe es mucho peor que un resfriado malo y que puede resultar letal, anotó. "En el mejor de los casos, se siente terriblemente miserable durante una o dos semanas", dijo Han.



Algunos pacientes temen que puedan contraer la gripe de la vacuna. Pero simplemente no es así, añadió.



Aunque es demasiado pronto para saber qué tan mala será esta temporada de gripe, la última temporada mandó a casi un millón de estadounidenses al hospital y acabó con las vidas de 80,000, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.



En el estudio, Mulpuru y sus colaboradores recolectaron datos sobre casi 4,200 pacientes con EPOC hospitalizados por una enfermedad respiratoria aguda.



Tras revisar su estatus de vacunación, los investigadores encontraron que los pacientes con EPOC que se habían vacunado contra la gripe tenían un 38 por ciento menos de probabilidades de ser hospitalizados por una enfermedad relacionada con la gripe.



Además, los pacientes con EPOC que tenían la gripe eran más propensos a fallecer que los que no tenían la enfermedad (un 10 frente a un 8 por ciento). Esos pacientes también eran más propensos a estar críticamente enfermos (un 17 frente a un 12 por ciento), mostraron los hallazgos.



Los pacientes con el mayor riesgo eran los que tenían más de 75 años, los que sufrían de una enfermedad cardiaca y los que necesitaban usar oxígeno en casa, reportaron los investigadores.



El informe aparece en la edición de enero de la revista Chest.



El Dr. Len Horovitz es especialista pulmonar del Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York. Dijo que "este estudio documenta lo que los médicos siempre les dicen a los pacientes para ’convencerlos’ de vacunarse contra la gripe".



La vacuna sí reduce la hospitalización en los pacientes con EPOC que contraen la influenza, afirmó Horovitz.



"Es lógico que un ataque más leve de gripe no genere tantas complicaciones que ameriten la hospitalización", añadió. "Se trata de un gran beneficio de la vacunación, incluso cuando la gripe vence a la barrera de la vacuna".



