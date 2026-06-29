Miss Honduras Universo 2026: Así fue la primera pasarela oficial de las candidatas

La cuenta regresiva hacia la gran final ya comenzó. Todas poseen talento, belleza y una historia inspiradora, pero solo una tendrá el honor de portar la corona de Miss Honduras Universo 2026 y representar al país en Puerto Rico el próximo noviembre, demostrando que las reinas más memorables no solo brillan por su belleza, sino también por la fuerza de su corazón y el propósito que las impulsa.