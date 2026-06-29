Miss Honduras Universo 2026: Así fue la primera pasarela oficial de las candidatas

La presentación oficial de las candidatas al Miss Honduras Universo 2026 marcó el inicio de una travesía donde los sueños comenzaron a tomar forma. En la foto vemos a Yariela García, Miss Comayagua, quien se ha posicionado como una de las favoritas de la competencia.
El Hotel Aloft de San Pedro Sula se convirtió en el punto de encuentro de jóvenes decididas a luchar por una misma meta: representar con orgullo la belleza y el talento de Honduras.
La primera aparición de las participantes fue durante una pasarela de atuendos casuales patrocinados por Fancy Boutique. Aquí podemos apreciar a la bella Claudia Canahuati, Miss San Pedro Sula con un atuendo muy elegante y su cabello suelto.
Cada una desfiló con seguridad, mostrando que la elegancia también nace de la autenticidad y de la confianza con la que se camina hacia un sueño. Miss Tegucigalpa, Luciana Núñez, cautivó con este vestido café que contrastaba perfecto con su cabello rubio.
El cierre de ese primer desfile estuvo a cargo de la modelo Camila Davadí, propietaria de Fancy Boutique, quien apareció junto a la actual Miss Honduras Universo, Alejandra Fuentes. Ambas protagonizaron un momento simbólico que unió la experiencia con las nuevas generaciones de aspirantes.
Minutos después, la atmósfera cambió por completo cuando las jóvenes regresaron a la pasarela luciendo elegantes vestidos de gala. Bajo las luces del escenario, cada paso reflejaba disciplina, preparación y el deseo de dejar una huella imborrable desde el primer encuentro oficial.
Los vestidos, los destellos y la música envolvieron el salón en un ambiente de sofisticación. La pasarela se transformó en un puente entre los sueños y la realidad, donde cada candidata comenzó a escribir su propia historia frente a los invitados.
Alejandra Fuentes fue la encargada de entregar la banda distintiva a cada participante, en un acto lleno de orgullo y simbolismo.
Más que una banda, cada una recibió la responsabilidad de representar con dignidad a su municipio o departamento. Sobre sus hombros descansó el compromiso de honrar sus raíces y llevar en alto el nombre de su gente durante toda la competencia.
Con ese nuevo símbolo sobre el pecho, las aspirantes protagonizaron una tercera pasarela que oficializó el inicio de su camino rumbo a la corona nacional. Fue el primer gran paso de una travesía que promete desafíos, crecimiento y transformación.
La edición 2026 reúne perfiles diversos que enriquecen la competencia. Varias candidatas residen actualmente fuera de Honduras, pero mantienen intacto su amor por el país y regresan decididas a representar con orgullo sus orígenes.
Entre las participantes hay profesionales de distintas áreas, modelos con experiencia en certámenes y jóvenes que viven esta aventura por primera vez. Esa combinación de preparación, frescura y determinación convierte a esta generación en una de las más prometedoras de los últimos años.
Desde esta primera presentación también comenzaron a despertar las favoritas del público. La actividad reunió a medios de comunicación, patrocinadores, familiares y allegados a la franquicia Carimaxx, quienes fueron testigos del nacimiento oficial de una nueva generación de mujeres que ahora comienzan a construir su propio legado dentro del certamen.
La cuenta regresiva hacia la gran final ya comenzó. Todas poseen talento, belleza y una historia inspiradora, pero solo una tendrá el honor de portar la corona de Miss Honduras Universo 2026 y representar al país en Puerto Rico el próximo noviembre, demostrando que las reinas más memorables no solo brillan por su belleza, sino también por la fuerza de su corazón y el propósito que las impulsa.
Durante la velada se dio a conocer que la gran ganadora nacional será coronada específicamente por Fátima Bosch, actual Miss Universo, originaria de México.
Más allá de la pasarela y las sesiones fotográficas, las aspirantes afrontarán durante los próximos meses un intenso proceso de preparación integral. El camino hacia la corona incluye formación en oratoria, comunicación, protocolo, pasarela, acondicionamiento físico, etiqueta, manejo de medios y desarrollo de proyectos sociales, áreas que hoy son indispensables para una representante capaz de competir en un certamen de talla internacional.
En la actualidad, una reina de belleza debe reunir mucho más que una imagen impecable. Miss Universo busca mujeres con liderazgo, criterio y la capacidad de inspirar a través de sus acciones.
Cada participante llega con una historia distinta, pero todas comparten el deseo de convertirse en embajadoras de Honduras. A través de su preparación buscan destacar la riqueza cultural del país, la resiliencia de su gente y el potencial de una nación llena de talento, demostrando que la belleza hondureña también se expresa en la inteligencia, la empatía y el compromiso social.
La futura Miss Honduras Universo tendrá la misión de representar al país en uno de los escenarios más importantes del mundo, donde cada detalle cuenta. Desde la entrevista con el jurado hasta las presentaciones preliminares y la gran final, deberá proyectar seguridad, autenticidad y una personalidad capaz de conectar con millones de personas, convirtiéndose en una portavoz de las causas que defiende y de los valores que representa.
Andony Aguilar y Pamela Menjívar
Edwin Rivera y Fabrizio Ramos
Alexandra García y Sherly Caraccioli
Alejandro Paz, Sharon Huezo y Jorge Rivas
Daniel Osorto, Helen Díaz y Carolina Sosa