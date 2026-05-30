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Arte con propósito: La "Noche Diplomática de las Culturas" en SPS

Arte, diplomacia y compromiso social en beneficio de la niñez y juventud hondureña se vivió en la “Noche Diplomática de las Culturas”, hecha por la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS)

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El coro y conjunto vocal femenino Brazilian Voices, proveniente del sur de Florida, fue parte de la gala, interpretando piezas de jazz brasileño y bossa nova.

FOTOS: YOSEPH AMAYA
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El concierto deleitó a los distinguidos asistentes, que ovacionó a los artistas después de cada pieza musical.
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Mireya Agüero, canciller y secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, brindó un discurso durante el protocolo del evento, mostrando su disposición para colaborar en la misión social de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano.
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El tenor Carlos Aguirre brilló en su presentación, con su potente voz sumergió a los presentes a un viaje artístico inigualable.
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El presidente de la ACCS, José Martín Chicas, durante su discurso de apertura.

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César y Marianna Elvir
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Laura Zelaya y Gerardo Gutiérrez
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Isabel Rodríguez de Vera, Maurizio Chiovelli y Georgina Barahona
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Ruth Arita y José Martín Chicas
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Suyapa y Maurizio Chiovelli

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Claudia Díaz y Yosselin Gálvez
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Ana y Menotti Maradiaga
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Diany Puerto y Guillermo Díaz
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Nohelia Brito y Dora Vanessa Paredes
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Isabel Rodríguez de Vera y Maurizio Chiovelli
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Álex Canahuati, Eduardo Coto Tábora y Juan Bendeck
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Flor y Jon Pavlansky
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Isabel Galindo, Rudy William Lara e Isabel Rodríguez de Vera
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Ana Aguilera y Leonardo Merino
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Jeannie Canahuati, Hilda Mónica Pellman Córdoba y Vanessa Bizzarri
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Dania Meléndez y Eduardo Lanza
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Tatiana Paz y Yoselyn Paz
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Leyda Cárcamo, Henry Menjívar y Sheila Rodríguez
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Hena y Ernesto Interiano
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Elena Durón de Larios y María Larios
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Tania y Juan Méndez
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Kamila Vallecillo, Vanessa Vallecillo y Belkis Romero
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Alejandra Urbina y Javier Mejía
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Ian Uinxing y Ji Yuegong
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Juan Ramón y Silvia Montes
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