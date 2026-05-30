Arte con propósito: La "Noche Diplomática de las Culturas" en SPS

El coro y conjunto vocal femenino Brazilian Voices, proveniente del sur de Florida, fue parte de la gala, interpretando piezas de jazz brasileño y bossa nova.
El concierto deleitó a los distinguidos asistentes, que ovacionó a los artistas después de cada pieza musical.
Mireya Agüero, canciller y secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, brindó un discurso durante el protocolo del evento, mostrando su disposición para colaborar en la misión social de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano.
El tenor Carlos Aguirre brilló en su presentación, con su potente voz sumergió a los presentes a un viaje artístico inigualable.
El presidente de la ACCS, José Martín Chicas, durante su discurso de apertura.
César y Marianna Elvir
Laura Zelaya y Gerardo Gutiérrez
Isabel Rodríguez de Vera, Maurizio Chiovelli y Georgina Barahona
Ruth Arita y José Martín Chicas
Suyapa y Maurizio Chiovelli
Claudia Díaz y Yosselin Gálvez
Ana y Menotti Maradiaga
Diany Puerto y Guillermo Díaz
Nohelia Brito y Dora Vanessa Paredes
Isabel Rodríguez de Vera y Maurizio Chiovelli
Álex Canahuati, Eduardo Coto Tábora y Juan Bendeck
Flor y Jon Pavlansky
Isabel Galindo, Rudy William Lara e Isabel Rodríguez de Vera
Ana Aguilera y Leonardo Merino
Jeannie Canahuati, Hilda Mónica Pellman Córdoba y Vanessa Bizzarri
Dania Meléndez y Eduardo Lanza
Tatiana Paz y Yoselyn Paz
Leyda Cárcamo, Henry Menjívar y Sheila Rodríguez
Hena y Ernesto Interiano
Elena Durón de Larios y María Larios
Tania y Juan Méndez
Kamila Vallecillo, Vanessa Vallecillo y Belkis Romero
Alejandra Urbina y Javier Mejía
Ian Uinxing y Ji Yuegong
Juan Ramón y Silvia Montes