¿Qué países han ganado más coronas de Miss Universo?

Desde 1952, Miss Universo ha sido el escenario donde decenas de mujeres han dejado huella. Detrás de cada corona hay historias de disciplina, cultura y un enorme orgullo nacional para sus países.
Estados Unidos, Venezuela y Puerto Rico encabezan la lista de delegaciones con más coronas de Miss Universo. Asimismo, México, Filipinas, India y otras naciones también han destacado en la historia del certamen. Conozca cuántos títulos ha obtenido cada una, quiénes son algunas de sus ganadoras más recientes y a qué se dedican actualmente.
Estados Unidos hay ganado 9 coronas entre los años 1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995, 1997, 2012 y 2022. Su ganadora más reciente fue R’Bonney Gabriel quien ganó Miss Universo en 2022 y se convirtió en la primera filipino-estadounidense en obtener el título.
Es diseñadora de moda y modelo, y ha impulsado iniciativas relacionadas con la sostenibilidad y la enseñanza de la costura. Después del certamen, ha continuado participando en actividades de moda y proyectos sociales.
Olivia Culpo ganó Miss Universo en 2012 y consolidó su carrera como modelo, actriz y personalidad televisiva. Ha colaborado con marcas de moda y belleza y participado en proyectos de entretenimiento.
Está casada con el jugador de fútbol americano Christian McCaffrey y es madre de dos hijos: Colette, nacida en julio de 2025, y Roman, nacido en septiembre de 2026.
Brook Lee obtuvo la corona en 1997 y posteriormente trabajó como modelo, actriz y presentadora de televisión.
Después de su paso por el certamen, se mantuvo vinculada con el entretenimiento y el mundo de la moda.
Venezuela ha ganado 7 coronas entre los años de 1979, 1981, 1986, 1996, 2008, 2009 y 2013.
Gabriela Isler fue la ganadora de Miss Universo 2013 otorgándole a Venezuela su séptima corona internacional. Tras su reinado, continuó vinculada a la industria como directora de Relaciones Públicas y Formación de la Organización Miss Venezuela.
En el ámbito personal, está casada con el empresario Alberto Figueroa desde 2018 y es madre de dos hijos, Joaquín y Carlota, nacidos en 2021 y 2025, respectivamente. La venezolana comparte ocasionalmente momentos de su vida familiar en redes sociales.
Stefanía Fernández obtuvo la corona en 2009 y continuó vinculada con el modelaje y los negocios.
Actualmente es madre de tres hijos y en 2026 dio la bienvenida a su hija Olivia, según reportes publicados ese año. También ha compartido aspectos de su maternidad en redes sociales.
Dayana Mendoza ganó Miss Universo en 2008 y después desarrolló actividades de modelaje y apariciones en medios.
En años recientes ha compartido públicamente mensajes relacionados con su fe cristiana. Es madre de dos hijos y ha hablado sobre cómo su vida personal ha evolucionado después del certamen.
Puerto Rico ha ganado 5 coronas en años 1970, 1985, 1993, 2001 y 2006. Su mas reciente fue Zuleyka Rivera quien ganó Miss Universo en 2006 y luego desarrolló una carrera como modelo, actriz y presentadora.
Alcanzó reconocimiento internacional por su aparición en el video musical de “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Es madre de un hijo y ha combinado sus proyectos profesionales con la crianza.
Denise Quiñones obtuvo la corona en 2001 y continuó su trayectoria en la actuación, la televisión y el teatro.
También ha participado en producciones artísticas y proyectos relacionados con la formación escénica, manteniéndose activa en el ámbito cultural.
Dayanara Torres ganó Miss Universo en 1993 y luego de esto trabajó como modelo, actriz y en televisión.
Ha participado en producciones de entretenimiento y campañas publicitarias. Es madre de dos hijos y comparte ocasionalmente momentos de su vida familiar.
En el cuarto lugar está México, que ha ganado 4 coronas entre los años 1991, 2010, 2020 y 2025.
Su última corona la ganó Fátima Bosch en 2025. Bosch estudió diseño de moda y llamó la atención internacional durante el concurso por un intercambio con un organizador del certamen.
Tras su coronación, su trayectoria profesional continúa en desarrollo y es la imagen principal de la nueva colección de GUESS México.
Andrea Meza obtuvo el título de Miss Universo correspondiente al año 2020, aunque la gala final se celebró en mayo de 2021 debido a la pandemia.
Después de su reinado, trabajó como presentadora de televisión, manteniendo siempre su pasión en el modelaje y las redes sociales. También ha participado en iniciativas relacionadas con el bienestar animal y causas sociales.
Ximena Navarrete ganó Miss Universo en 2010, luego de esto continuó su carrera como modelo y actriz.
En la actualidad está casada con Juan Carlos Valladares y es madre de tres hijos. En sus redes sociales comparte momentos de su vida familiar y de la maternidad, además de sus actividades profesionales.
Continua Filipinas que ha ganado 4 coronas entre los años 1969, 1973, 2015 y 2018. Su última Miss fue Catriona Gray quién ganó el certamen de Miss Universo en 2018. Después su gane continuó trabajando como modelo, cantante y personalidad televisiva.
También ha participado en iniciativas sociales relacionadas con la educación y el apoyo a comunidades vulnerables. Su trayectoria posterior al certamen combina el entretenimiento con actividades benéficas.
Pia Wurtzbach obtuvo la corona en 2015 en una de las finales más recordadas y comentadas de la televisión, tras la confusión en vivo del presentador Steve Harvey al anunciar erróneamente el resultado.
Tras su triunfo, consolidó su carrera como modelo, actriz y presentadora, destacando además por su labor como Embajadora de Buena Voluntad de ONUSIDA. Además, Está casada con el empresario Jeremy Jauncey y mantiene actividad en proyectos de entretenimiento y promoción social.
La India también ha ganado en 3 ocaciones la corona de Miss Universo. Los años que lo ha logrado han sido 1994, 2000 y 2021. Harnaaz Sandhu obtuvo la corona en 2021, devolviendo el título a la India tras 21 años de sequía.
Ha participado en proyectos audiovisuales y actividades públicas relacionadas con el liderazgo femenino y distintas causas sociales.