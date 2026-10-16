Gala Montes expone duro mensaje de su madre: “Pareces prost... en vez de niña”

La actriz y cantante mexicana Gala Montes compartió una fotografía de su infancia en la que aparece un duro mensaje escrito a mano que atribuye a su madre. La publicación expone una experiencia dolorosa de su niñez y coincide con la promoción de su primer álbum musical, “La hija de nadie”, que llegará a las plataformas el próximo 23 de octubre de 2026.
La imagen muestra a Montes cuando era niña, con un vestido oscuro y una peluca rosa. A un costado aparece una hoja con anotaciones que cuestionan su apariencia y hacen referencia a una sesión de fotografías en lugar de asistir a la escuela.
Entre las frases visibles en el escrito destaca: “TV Azteca. Niña, en vez de ir a la escuela, te llevaron a sacar fotos. Pareces prostituta en vez de niña”. La artista no precisó cuándo recibió el mensaje ni en qué circunstancias fue escrito.
La publicación también responde a las críticas que ha recibido en redes sociales por la apariencia de sus pies. Montes explicó que esos comentarios le afectan porque quienes la juzgan desconocen las experiencias personales que relaciona con su infancia. “Mucha gente juzga mis pies y me duele demasiado porque no saben lo difícil que es que tu mamá te escriba esto”, expresó.
La publicación también responde a las críticas que ha recibido en redes sociales por su forma de ser. Montes explicó que esos comentarios le afectan porque quienes la juzgan desconocen las experiencias personales que relaciona con su infancia. “Mucha gente juzga mis pies y me duele demasiado porque no saben lo difícil que es que tu mamá te escriba esto”, expresó.
La cantante reconoció que inicialmente pensó en explicar lo ocurrido mediante un video, pero decidió compartir la imagen y sus sentimientos por escrito. “Quería hacer un video explicando pero además de que se me cortaba la voz, no hay nada que explicar”, manifestó.
Más allá de la polémica, Montes vinculó la fotografía con el mensaje de “La hija de nadie”, producción con la que busca conectar con personas que han experimentado rechazo, soledad o la sensación de no pertenecer a ningún lugar. “Este disco lo hice para los que sienten que no pertenecen”, escribió al presentar el proyecto.
El álbum debut se estrenará el 23 de octubre y, según el mensaje de la artista, pretende convertirse en un espacio de acompañamiento para quienes encuentran en la música una forma de procesar sus experiencias. “Ojalá que, al escuchar estas canciones, encuentres un pedacito de ese lugar seguro que quizá alguna vez te faltó”, compartió.
Montes también dirigió unas palabras a quienes cargan con heridas de su niñez e invitó a sus seguidores a tratar con amor a la persona que fueron durante esa etapa. “Ojalá puedas abrazar a ese niño o esa niña que fuiste y recordarle que merece todo el amor del mundo”, señaló. En su reflexión, la intérprete reconoció que el pasado no puede modificarse, pero defendió la posibilidad de construir un futuro diferente. “Tal vez no podamos cambiar lo que nos pasó, pero sí podemos construir una historia en la que el dolor no tenga la última palabra”, escribió.
La artista cerró su mensaje con una invitación a quienes atraviesan momentos difíciles o se sienten solos. “Y si nadie te lo ha dicho hoy, aquí estoy para recordártelo: no estás solo, no estás sola. Aquí también hay un lugar para ti”. Después, dio la bienvenida a su nuevo proyecto con una frase que resume su intención: “Un hogar para los que alguna vez sintieron que no tenían ninguno”. La publicación generó muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron la vulnerabilidad de la cantante y cuestionaron los juicios emitidos en redes sin conocer su historia.