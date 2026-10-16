Gala Montes expone duro mensaje de su madre: “Pareces prost... en vez de niña”

Montes también dirigió unas palabras a quienes cargan con heridas de su niñez e invitó a sus seguidores a tratar con amor a la persona que fueron durante esa etapa. “Ojalá puedas abrazar a ese niño o esa niña que fuiste y recordarle que merece todo el amor del mundo”, señaló. En su reflexión, la intérprete reconoció que el pasado no puede modificarse, pero defendió la posibilidad de construir un futuro diferente. “Tal vez no podamos cambiar lo que nos pasó, pero sí podemos construir una historia en la que el dolor no tenga la última palabra”, escribió.