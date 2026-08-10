De los días sin hogar a Escorpión: la historia de Michael Mando

Michael Mando es un actor canadiense reconocido mundialmente por interpretar a Nacho Varga en “Better Call Saul”, dar voz y movimiento al villano Vaas Montenegro en “Far Cry 3” y por su papel de Mac Gargan, conocido como Escorpión, en el universo de Spider-Man.
Mando nació en la ciudad de Quebec, Canadá. Estudió diversas disciplinas, como relaciones internacionales, filosofía y psicología, antes de encontrar su vocación en el teatro clásico y contemporáneo en Montreal. Posteriormente, fundó su propia compañía de teatro, Red Door Productions.
“Orphan Black” (2013): en esta serie interpretó a Vic Schmidt, un papel que le dio notoriedad inicial en la televisión de culto.
Far Cry 3 (2012): Creó e inmortalizó a Vaas Montenegro, cuyo diseño facial y físico se adaptó a partir de su propia interpretación mediante captura de movimiento.
Spider-Man: Homecoming (2017): Apareció como Mac Gargan en la escena postcréditos, rol que ha seguido expandiéndose en producciones de la franquicia.
En la adaptación animada de Batman: Knightfall (2026), el actor Michael Mando presta su voz a Bane, un villano superhumano y estratega que libera el Asilo Arkham para agotar física y mentalmente a Batman, llegando a quebrarlo antes de que un nuevo y brutal justiciero tome su lugar.
Su doblaje como Bane ha sido aclamado por los fans de los Cómic y la serie.A pesar de los momentos difíciles Mando goza de una exitosa carrera. El actor canadiense ha recibido múltiples nominaciones destacadas de la crítica especializada a lo largo de su carrera, principalmente por su trabajo en televisión y videojuegos, aunque aún no cuenta con galardones principales ganados en los certámenes más grandes.
Principales nominaciones: Premios Saturn (2022): Nominado a Mejor actor de reparto en una serie de televisión de cable/red por su aclamado papel de Nacho Varga en Better Call Saul.
Premios del Sindicato de Actores - SAG (2019): Nominado al Mejor reparto de televisión en una serie dramática junto al elenco de Better Call Saul.
Premios Canadian Screen (2014): Doble nominación por su trabajo en televisión canadiense como Mejor actor de reparto en drama por Orphan Black y a Mejor actuación de invitado en Rookie Blue.
Premios NAVGTR (2013): Nominado a la Mejor interpretación principal en drama por dar vida y voz al icónico villano Vaas Montenegro en el videojuego Far Cry 3.
Asociación de Críticos de Hollywood (2022): Nominado a Mejor actor de reparto en una serie de televisión o cable dramático por Better Call Saul.
Sobre su pasado, la estrella de Better Call Saul, spin off derivado de Breaking Bad, dijo que no tenía hogar cuando era joven durante una entrevista con el podcast I've Never Said This Before. "No tenía hogar cuando comenzó mi carrera como actor", recordó Mando.
"Solía ducharme en el YMCA. Solía tomar un autobús nocturno de Montreal a Toronto. Me duchaba en el YMCA, iba a una audición y luego tomaba el autobús de regreso".
Mando contó que solía ir de apartamento en apartamento, de un amigo a otro. "Recuerdo que en invierno me echaron del apartamento de un amigo porque me quedé dormido y quemé sus sábanas por accidente con el calefactor", recordó.
"Y me dijo: 'Hombre, tienes que irte. No podemos dormir los dos en un colchón tan pequeño'. Y entonces alquilé un sitio en una zona un poco conflictiva de Toronto. Era tan pequeño que el cajón no se abría porque chocaba con la cama individual".
Mando reflexionó sobre los sentimientos de rechazo que ha experimentado a lo largo de su carrera. "Me he sentido fatal muchas veces en mi vida", dijo. "Me sentí insignificante, no deseado, sin talento, sin esperanza, y eso es parte de la experiencia humana".
Sin embargo, Mando aún recuerda con cariño sus inicios profesionales. "Era feliz porque hacía lo que me apasionaba", dijo. "A todos los que han estado en la ruina, sin hogar o sin salida, les aseguro que lo entiendo. Y les puedo asegurar que casi todas las grandes personalidades, actores y cualquier persona que conozcan lo han sentido. No son los únicos, todos lo sienten".
Mando interpretó anteriormente a Mac Gargan, el criminal que finalmente se convierte en el Escorpión, en Spider-Man: Homecoming (2017 ). El actor comentó que su personaje originalmente iba a tener un papel más importante en esa primera película de Spider-Man .
"Tenía una escena en medio de la película que fue eliminada", dijo. "Recibí una carta manuscrita muy amable de alguien importante que decía cuánto les había gustado la escena, y me emocioné mucho".
Mando no sabía que la escena había sido recortada antes de ver el montaje final por primera vez. "Recuerdo haber llevado a mi padre al estreno", recordó. "Esa escena apareció y desapareció, y yo pensé: '¡Un momento!'. No sabía que la iban a cortar".
El actor comentó que el recorte de esa clave escena fue una valiosa lección para él. "Fue un momento de aprendizaje para mí como actor", dijo. "Y creo que la clave está en tomárselo con calma, aceptarlo con cariño y decir: 'Lo que tenga que ser, será', y no pasa nada".