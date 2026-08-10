De los días sin hogar a Escorpión: la historia de Michael Mando

Principales nominaciones: Premios Saturn (2022): Nominado a Mejor actor de reparto en una serie de televisión de cable/red por su aclamado papel de Nacho Varga en Better Call Saul.

Premios del Sindicato de Actores - SAG (2019): Nominado al Mejor reparto de televisión en una serie dramática junto al elenco de Better Call Saul.

Premios Canadian Screen (2014): Doble nominación por su trabajo en televisión canadiense como Mejor actor de reparto en drama por Orphan Black y a Mejor actuación de invitado en Rookie Blue.

Premios NAVGTR (2013): Nominado a la Mejor interpretación principal en drama por dar vida y voz al icónico villano Vaas Montenegro en el videojuego Far Cry 3.

Asociación de Críticos de Hollywood (2022): Nominado a Mejor actor de reparto en una serie de televisión o cable dramático por Better Call Saul.