Estadio Excélsior con mejoras: sorpresa con modernos cambios y fecha de entrega

Ya falta poco para que el Platense pueda volver a disfrutar de su estadio: el Excélsior se está puliendo de la mejor manera y así avanzan los trabajos en Puerto Cortés.
El recinto presentará novedades, sorpresas con las butacas y nuevas secciones. Además, fueron mejoradas varias zonas del recinto.
Diario LA PRENSA, a través de nuestro periodista Walter García, hizo un recorrido por las instalaciones para ver como continúan los trabajos en el Excelsior.
Las remodelaciones que ha realizado Imdepor, obligaron a Platense a ir a jugar al Estadio Morazán de San Pedro Sula, por lo que se espera con ansias su regreso al Puerto. ¿Cuándo la entregarán? Aquí te detallamos.
Gerson Briones, encargado de mantenimiento, atendió a Diario LA PRENSA en las instalaciones del Estadio, donde reveló todos los detalles de esta remodelación.
El proyecto de Imdepor contará con una cancha de primer nivel. Será una grama más suave y más fina para poder desarrollar fútbol.
Una de las novedades del Estadio Excélsior será que los aficionados serán monitoreados por cámaras de seguridad, tanto en la entrada como dentro del estadio, para evitar cualquier problema o desorden.
Los aficionados ingresarán con un código QR, que será escaneado en las entradas del estadio. Será un pase único de entrada.
Para garantizar el orden, todas las butacas estarán numeradas; es decir, la persona comprará y escogerá el número de butaca y la fila.
Uno de los detalles del Estadio Excélsior es que aún no contará con alumbrado eléctrico, por lo que el Tiburón solo podrá jugar de día en Puerto Cortés.
Según mencionó Briones a Diario LA PRENSA, el proyecto del alumbrado comenzará en 2026, entre los meses de febrero o marzo.El alumbrado que se instalará será LED y tendrá un show de luces por partido.
Otra de las zonas remodeladas por parte de Imdepor son los camerinos de jugadores y árbitros.
El Estadio Excélsior ya no contará con la zona de palco; hoy las localidades serán llamadas preferencia baja y preferencia alta.
El techo del Estadio también fue instalado correctamente en la parte de silla.
"Ya no se permitirán vendedores ambulantes dentro de las gradas. Ahora, si un aficionado se levanta a comprar o ir al baño, su butaca seguirá siendo suya porque está identificada con el boleto", anunció Gerson Briones.
El inmueble deportivo contará con 4 accesos habilitados tanto de entrada como de salida.
Gerson Briones reveló a Diario LA PRENSA que la localidad de Sol no será remodelada todavía, pero sí planean ampliarla para que los aficionados tengan mejor visibilidad.
Según conoció LA PRENSA, se estaría analizando crear la localidad de Sol Centro en el Estadio Excélsior.
La fecha de entrega del estadio está programada para el próximo 30 de agosto.
Otra postal de los camerinos del Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
Esta zona también fue remodelada en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
Así lucen los camerinos para los equipos. El Platense ya espera volver a tener fútbol en su casa luego de su regreso a la Primera División en Honduras.