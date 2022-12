Will Smith recibió un escupitajo ‘improvisado’ de un compañero de rodaje

El actor Will Smith sigue promocionado la nueva cinta de Apple Tv+ ‘Emancipación’ por sus propios medios, concretamente a través del programa de Facebook ‘Red Table Talk’ que presenta su esposa, Jada Pinkett Smith.

En esta ocasión, el intérprete se ha puesto a los mandos del espacio y no ha dudado en revelar a sus dos hijos, Jaden y Willow, que uno de sus compañeros del elenco no dudó en escupirle en la cara -un gesto que no estaba en el guion- para otorgar mayor credibilidad a una de las escenas más tensas de la historia.

Teniendo en cuenta los elogios que ha dirigido a todos los implicados en este proyecto tan especial para él, Will no parece guardarle ningún rencor al intérprete que se atrevió a agredirle en pleno set de rodaje. “Me quedé alucinado, y pensé que todos los actores de esta película se estaban tomando el trabajo muy en serio. Pero es que son actores de gran calidad, estamos hablando de un rodaje que fue física, emocional y espiritualmente absorbente”, ha señalado.

El astro de Hollywood espera que la polémica y el interés mediático que suscita estos días su figura ( a raíz del bofetón que propinó al cómico Chris Rock en los premios Óscar) no afecte a la recepción de ‘Emancipación’ entre el público general, ya que entiende que el esfuerzo y el talento que se han invertido en el largometraje, sin olvidar la potente historia que narra acerca de las trágicas décadas de esclavismo en Norteamérica, deben ser debidamente recompensadas. ”La única preocupación que tengo viene precisamente de la certeza de que la gente ha hecho un trabajo espectacular en este filme. Espero que no se vean penalizados por mis acciones”, ha manifestado.