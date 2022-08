Karla Panini: “Yo no le debo ninguna disculpa, ni ningún perdón a nadie”

Américo Garza reveló en una transmisión de YouTube, que su ex pareja, la fallecida Karla Luna, lo había engañado con un narcotraficante.

El empresario, quien ahora es esposo de la ex amiga de Luna, Karla Panini, confesó que la comediante, que murió hace casi cinco años a causa del cáncer, tuvo una relación con un delincuente, quien por poco mata a Américo.

LEA: Américo Garza asegura que su exesposa Karla Luna fue infiel con un narcotraficante

“Tú sabes (a Erika, hermana de Luna) cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes. Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó. No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cartel. Me sorprende que no haya salido, aún, en el libro donde salen las artistas de una reportera (Anabel Hernández)”, dijo.

Sin decir nombres, Garza agregó que esa persona murió hace 12 años, pero que antes, lo intentó matar. La polémica se avivó luego de que la familia de Luna asegurara que no pueden ver a las hijas que Américo y la ex lavandera tuvieron durante su relación.