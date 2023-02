Rihanna: El museo Madame Tussauds crea figura de cera en su honor

Madame Tussauds anunció esta semana que Rihanna recibirá una nueva figura de cera en su museo de la ciudad de Nueva York.

La recreación de tamaño real presentará a la cantante portando el icónico look que usó en la Met Gala 2018, cuya temática fue “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”.

Rihanna arribó esa ocasión al Museo Metropolitano de Arte con un impresionante minivestido de corsé con cuentas y una bata a juego de Margiela.

En un guiño al tema religioso del evento, combinó la alta costura con un sombrero de obispo papal y un ostentoso collar de crucifijo.

Esta nueva figura se dio a conocer esta semana en el Glow Gala Room de Madame Tussauds New York-Times Square. La habitación donde estará tendrá una temática de neón gracias a las luces LED ocultas en todo el atuendo de la figura.

La noticia se produce luego de que la nominada al Óscar suba al escenario para su esperado espectáculo de medio tiempo durante el Super Bowl LVII.