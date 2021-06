Salma Hayek y Angélica Vale tendrán su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Ciudad de México.

Salma Hayek y Angélica Vale son las dos figuras mexicanas que tendrán próximamente su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Así lo reveló la organización, que reconocerá a 38 personalidades internacionales, destacadas en cine, televisión, radio, teatro, música y deportes.

“Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood!

“Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años”, escribió Hayek en su cuenta de Instagram.

También Vale, quien será honrada en el rubro teatral, agradeció la distinción.

“Esta es la cara de alguien que se acaba de enterar que va a tener su estrella en @hollywoodwalkoffame”, dijo la hija de Angélica María.

Salma ha confeccionado una larga trayectoria en el cine hollywoodense, incluso con una nominación al Óscar, mientras que Angélica ha laborado en teatro y televisión en Estados Unidos.