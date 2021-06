Ricky Martin nunca fingió la química con sus exnovias

Estados Unidos.

Antes de que Ricky Martin hiciera pública su homosexualidad en 2010, se le atribuyeron un sinfín de novias -algunas confirmas y otras no- tal y como se esperaría de una estrella de la música que abrazó por completo el estereotipo de 'latin lover' cuando dio el salto al mercado internacional.

El cantante, que actualmente está casado con el artista Jwan Yosef, mantuvo una larga relación sentimental intermitente con la presentadora Rebecca Alba en la década de los 90 y él mismo ha reconocido que la estrella del rock Alejandra Guzmán le rompió el corazón cuando vivieron un intenso romance en su juventud.

Ahora Ricky ha aclarado que nunca fingió su conexión con sus parejas y que entre ellos siempre existió una atracción física muy real, fueran hombres o mujeres.

"La sexualidad es una cosa complicada. No todo es blanco o negro, se trata más bien de un espectro lleno de colores. Cuando salía con mujeres, estaba realmente enamorado de ellas. Me sentía a gusto, era algo precioso. No se puede fingir la química; entre nosotros existía una gran química. No estaba engañando a nadie", ha insistido en una nueva entrevista a la revista People.

Incluso en la época en que se le conocía una 'novia oficial', siempre circularon rumores acerca de su orientación sexual que él desmintió en una sonada entrevista con Barbara Walters en el año 2000.

"Mucha gente me pregunta qué haría de una forma diferente", ha señalado acerca de aquel momento.

"Bueno, tal vez habría salido del armario en aquella entrevista. Habría sido genial porque, cuando finalmente lo hice, me sentí increíble. Cuando se trata de mi sexualidad, cuando se trata de quién soy, quiero hablar de lo que estoy hecho, de todo lo que soy. Porque si lo ocultas, se convierte en una situación de vida o muerte".