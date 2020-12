Niurka revela que se sometió a una cirugía en sus partes íntimas

Ciudad de México.

Niurka confesó que la única parte de su cuerpo que ha pasado por el bisturí es su parte íntima.

La actriz, cantante y vedette de 53 años explicó, durante la presentación del Niurkalendario 2021, que ya veía arrugada esa zona de su anatomía, por lo que decidió ponerse a disposición de un cirujano para darle un retoque.

“Mi chochito que es lo único que me he operado y que está tan lindo, y tan quinceañero, se lo tengo reservado para el galán que se atreva a entender mi locura“, compartió “La Mujer escándalo”.

Orgullosa de cómo quedó su cuerpo, aseguró que está preparada para encontrar una nueva pareja y recordó cómo descubrió que necesitaba darse un retoque en esa zona.

“Un día por el camino de la vida yo me vi el chochito mío en el espejo de mi baño y dije: P**¨* madre, estás de la chi****. Eso ya no lo puedo presentar yo delante de un galán, porque va a decir qué chocho tan viejo, tan feo, tan enojado, tan arrugado. Entonces lo puse en manos de expertos y me lo dejaron, bueno, mejor que el rostro éste, bello que tengo“, presumió.

Fiel a su costumbre, la cubana opinó que la boca de su paisana, Lis Vega, tiene la forma de unos labios vaginales.

"Lis tiene un chocho en la boca, literal, tiene un chocho en la boca. ¿Sí o no? Parece un par de labios vaginales que se lo cambió", dijo la cubana.