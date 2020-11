Carmen Salinas hace fuerte revelación de la familia de Eleazar Gómez

Ciudad de México.

La actriz Carmen Salinas habló del caso de Eleazar Gómez y su madre Melisa Sánchez.

Compartió con medios de comunicación que hace años habló con la progenitora del acusado de agredir a su novia Stephanie Valenzuela.

"En el Panteón Español me encontré a la mamá de Eleazar, yo no sabía que también tenía un hijo como yo que ya había fallecido, se llamaba Hixem Gómez Sánchez, de 18 años, y ella sola me dijo 'mi hijo se suicidó porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él de la tristeza se suicidó con la cadena de la bicicleta'...", dijo.

Salinas le hizo una petición a Tefi Valenzuela.

"Si le llegó a tener un poco de amor, de cariño, pues ya no va a volver con él, ya no van a volver, ya no van a regresar, pues que ojalá que reflexione y lo haga por la mamá, y por el amor que se tuvieron, de perdonarlo...".

Carmen Salinas afirmó que si Stephanie no lo quiere hacer por Eleazar, que lo haga por la madre de él, quien se encuentra delicada de salud, por lo que la noticia de lo sucedido con el actor le terminó por afectar más.

La artista mexicana dijo que algo debió suceder en la infancia con Eleazar para que su comportamiento se viera afectado por los arranques de ira y violencia, y que quizá el caso de su hermano esté relacionado con su conducta.

"Eleazarcito trabajó chiquito conmigo en una telenovela con Salvador Mejía, pues quién sabe cómo estuvo este problema, la cosa es que deben pensar muy bien los hombres antes de levantarle la mano a una mujer, después cuando vi la nota de este muchachito Eleazar dije yo, empecé a reflexionar y dije ¿le quedaría algún trauma a este muchachito?, lo que hizo su hermanito…".