Fallece la madre de Sylvester Stallone

La astróloga Jaqueline Labofish, más conocida como Jackie Stallone, el apellido que ha contribuido a hacer famoso a nivel mundial su hijo Sylvester, falleció ayer por la mañana a los 98 años de edad.

Otro de sus hijos, Frank, ha confirmado esta triste noticia a través de sus redes sociales, donde la ha recordado como una mujer "extravagante y excéntrica", y ha añadido que su madre murió mientras dormía, "como siempre había querido".

"Era una persona extraordinaria, que seguía haciendo deporte cada día, con muchas agallas y sin miedo a nada", ha añadido.

En el comunicado que ha publicado en su honor, Frank ha tratado de resumir su extraordinaria vida en unas pocas líneas: nacida en Washington D.C. el 29 de noviembre de 1921, Jackie tuvo que hacer frente a la ley seca, la gran depresión y la Segunda Guerra Mundial.

Hasta sus últimos días se consideró una "revolucionaria" que, durante estos meses, se había negado en todo momento a ponerse una mascarilla, según ha explicado su hijo, y que mantuvo además una mente despierta, acompañada de una "lengua afilada como una navaja".

Jackie estuvo casada en tres ocasiones y tuvo tres hijos -Tommy, Sylvester y el propio Frankie- y una única hija, Toni Ann, que falleció en 2012.

Su carrera profesional como vidente la llevó a codearse con "reyes, políticos, estrellas de cine y gánsters", según aseguraba ella en su página web, y en la década de los 80 produjo y participó en una serie de lucha femenina que ha servido de inspiración para el éxito de Netflix G.L.O.W..

A lo largo de los años apareció en varios 'talk shows', como The Howard Stern Show, Oprah, The Late Show With David Letterman o The Graham Norton Show, y acompañó a su hijo más conocido en muchas alfombras rojas.

"Mi hermano Sylvester la cuidó como a una reina durante toda su vida", ha afirmado ahora Frank, que ha participado en la banda sonora de varias de las películas del actor.