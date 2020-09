Miley Cyrus denuncia un trato sexista en los MTV VMAs   

Estados Unidos.

La cantante Miley Cyrus no se ha mordido la lengua durante su última intervención radiofónica a la hora de hablar sobre el trato sexista que habría recibido en su reciente actuación en la ceremonia de los MTV Video Music Awards, una gala en la que interpretó su nuevo sencillo 'Midnight Sky' al tiempo que experimentaba ciertos problemas de iluminación.

A su paso por el podcast 'The Joe Rogan Experience', la estrella del pop ha lamentado que los encargados de ajustar la intensidad y ubicación de los focos no se tomaran nada bien su decisión de no usar las llamadas "luces de belleza" y demás recursos que, por lo general, solo se emplean para realzar los encantos de las artistas femeninas y evitar el reflejo hacia la cámara de sus piezas de joyería.

"Básicamente quería apagar todas las luces y dejar solo las del auditorio y mi foco directo. Nada de luces de belleza. Esas luces de belleza siempre se usan en las mujeres, y a mí no me daba la gana. Y tuve que insistir varias veces, llegué a decir: 'He dicho que apaguen las pu*** luces'. Jamás se hubieran atrevido a hacer algo parecido con Travis Scott o a Adam Levine".

En un momento concreto de su número musical, el cual fue grabado días antes de la retransmisión, uno de los brazaletes que llevaba la antigua estrella Disney se quedó brevemente enganchado a una parte de su atuendo.

Un pequeño percance que, sin embargo, fue utilizado por uno de los productores de la gala para afear a Miley Cyrus sus exigencias anteriores y su supuesto deseo de ser tratada como un "chico".

"Y viene un productor y suelta: 'Querías que te tratáramos como a un chico y que te ilumináramos como a un chico. Pero la verdad es que no estaríamos lidiando con esto si fuera un tío el que lo estuviera haciendo'.

Y me pareció muy injusto, viví un momento muy desagradable. Y volvemos a lo mismo, se supone que yo soy una diva por pedir ciertas cosas pero Kanye West o The Weekend son mentes creativas a las que nadie les podría discutir algo así", ha explicado con indignación.