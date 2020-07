Alejandro Speitzer: "Soy muy pudoroso”

Ciudad de México.

El actor mexicano Alejandro Speitzer disfruta el éxito que ha tenido su recién estrenada serie Oscuro deseo, y asegura que una de las enseñanzas que le dejó su personaje Darío, es no intentar comprenderlo todo y vivir el presente.

“A veces cuando más buscas entender a tu personaje menos lo logras, es como la vida misma, cuanto más tratas de entenderte, das vueltas y llegas al mismo punto, al final busqué no entenderlo y simplemente estar en el presente asumiendo lo que el personaje hacía”, cuenta Speitzer.

La historia es un ‘suspense’ pasional en el que Alma (Maité Perroni), una docente de universidad, explorará sus más profundos deseos con Darío (Alejandro Speitzer), un hombre mucho más joven que ella que esconde oscuros secretos, a la par que se resuelve el misterio de una muerte.

A pocos días del estreno, la serie de 18 capítulos creada por Leticia López Margalli y dirigida por Pitipol Ybarra y Kenya Márquez ya se encuentra entre las tendencias de Netflix en Honduras.

Maité Perroni y Alejandro Speitzer grabaron varias escenas subidas de tono para la serie.



Cautivado con su personaje

Alejandro no se siente identificado con su personaje ni empatiza con él, sin embargo, desde que leyó el guión se sintió atraído por la historia y, aunque tenía pensado tomar un periodo de descanso, la trama lo cautivó tanto que aceptó sin dudarlo.

“El personaje me lo ofrecieron al poco tiempo de haber terminado El club (2019) y fue un rodaje muy pesado. Pero me habló Epigmenio Ibarra y aunque la verdad de principio yo quería descansar, cuando aterricé ya había leído los primeros tres capítulos y sabía que quería ser yo quien contara esta historia”, asegura el actor de 25 años.

Speitzer vio en Darío Guerra un reto, pues se trata de un personaje siniestro y lleno de intriga, que le daría un aspecto diferente a lo que había realizado con su carrera anteriormente.

El artista mexicano sostiene una relación amorosa con la actriz española Ester Expósito

“Darío esconde muchas cosas, es un personaje con un pasado muy oscuro, aunque eso no justifica lo que va haciendo en el camino. Yo traté que fuera un personaje que con poco contara mucho a partir de sus silencios, de sus mirada”, asevera.

Además, una de las situaciones que más disfruta de que la serie esté siendo tendencia en la actualidad, son los temas que visibiliza la serie.

“Otra de las cosas que me atraían en la historia es que toca temas importantes.

En un inicio el feminicidio, el acoso, la violencia, de eso que muchos quieren llamar amor y que no es amor, es obsesión. Me encanta que sea una historia que esté generando esa conversación”, expresa.

Sin embargo, el mexicano también ha causado furor por muchas otras cosas recientemente, ya sea por su físico o por su relación con la actriz española Ester Expósito, pero para él lo más importante es su talento y su trabajo.

“Me gusta que puedan separar las cosas y que vean mi trabajo antes que lo demás”, y sobre los comentarios que ha recibido por su físico en la serie, explica que se trató de un reto más de su trabajo, pues era necesario que el personaje tuviera un cuerpo atlético en la serie.

Otro de sus trabajos más esperados es su participación en la serie de Manolo Caro "Alguien tiene que morir"

Un actor pudoroso

En Oscuro Deseo las escenas íntimas entre Alejandro Speitzer y Maité Perroni fueron muy subidas de tono, y que a pesar de lo tímido que Speitzer es en la vida real, logró hacer. Así lo reveló en una entrevista con la revista Quién.

Aunque la personalidad del mexicano es muy diferente a la de su personaje, el actor logró enfocarse en el desarrollo de la historia.

Y a pesar de todos los comentarios y memes que salieron desde el estreno de la serie, el actor no se ve a sí mismo como un símbolo sexual.

Alejandro Speitzer saltó a la fama en la novela infantil "Rayito de luz"

“Yo no sé (si se me considera de esa forma) habría que preguntarle a mucha gente para estar seguros de eso, pero en realidad, separo muy bien lo que es mi vida personal y lo laboral, a partir de ahí, creo que las cosas se van dando… No sé ni cómo lo hago porque personalmente soy muy pudoroso”.