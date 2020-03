Alejandra Ávalos revela el sufrimiento que vivió con su exesposo Fernando Ciangherotti

Ciudad de México.



Alejandra Ávalos compartió que durante su primer matrimonio con el actor Fernando Ciangherotti sufrió mucho.

La cantante reveló en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante que tuvo varios encuentros desagradables con su ex marido durante la relación que duró de 1988 a 1992.



"Hubo episodios desagradables del comportamiento del 'Chango erótico', y yo no pude con eso, había muchos excesos".



Cuando le preguntaron si se refería al alcohol y las drogas, la también actriz no quiso soltar prenda, sin embargo agregó que estaba en peligro su vida, razón por la que decidió terminar.





"Si todos tus intentos de sacarlo adelante y que deje ese tipo de vicios no funcionan, yo no sé qué hacer, por eso decidí terminar la relación porque ya había exabruptos que podían afectar mi vida.



"Si yo seguía en esa relación, uno de esos días iba yo a amanecer muerta, por las locuras, violencias y agresiones pero no directamente hacía mí, sino provocaba una situación tan agresiva alrededor que probablemente alguien iba a salir herido, incluso una vez le rompieron el hocico", indicó.

