Fallece Arthur Marks, director de "Detroit 9000"

Redacción.



Arthur Marks, reconocido director y productor de cine que trabajó para películas como Detroit 9000 y Friday Foster, falleció a los 92 años de edad, reportó Variety.

El cineasta estadounidense murió el 13 de noviembre en su casa en Woodland Hills, California. Su hijo, el productor de Narcos, Paul Marks, confirmó su deceso.

Marks nació en Los Ángeles en el seno de una familia del mundo del espectáculo. Sus abuelos eran actores en imágenes mudas y su padre, Dave Marks, trabajó como asistente de dirección y gerente de producción de MGM, quien trabajó en El Mago de Oz y Desfile de Pascua.



Lea más: Coldplay incluye la voz de un hondureño en su nueva canción "When I need a friend"

El director también laboró de niño como actor, interpretando a un jugador extra en The Good Earth (1937), Boys Town (1938) y en la serie Andy Hardy de Mickey Rooney.

Marks se unió a la Academia de la Marina Mercante de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y sirvió con la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea.



Lea más: Tina Turner, 80 años de una estrella de la resistencia

Comenzó a trabajar en el departamento de producción de MGM, se convirtió en miembro del Gremio de Directores de América en 1952 y trabajó como asistente de dirección en Columbia y en los programas de televisión Casablanca y Broken Arrow.

Carrera de Arthur Marks



Marks dirigió 76 episodios del drama de CBS Perry Mason, protagonizado por Ramon Burr, y produjo 145 episodios entre 1958 y 1966. También dirigió las películas Togetherness (1970), Bonnie's Kids (1972), Class of '74 (1972), The Roommates (1973), A Woman for All Men (1975) y Linda Lovelace for President (1975).



Lea más: Muere el actor Michael J. Pollard, nominado al Óscar por "Bonnie & Clyde"

Además de Detroit 9000 y Friday Foster, Marks también dirigió Bucktown, protagonizada por Pam Grier; JD's Revenge, una película de terror protagonizada por Glynn Turman; y The Monkey Hustle, protagonizada por Yaphet Kotto.

El productor también fue presidente de General Film Corp., que distribuyó muchos de sus títulos de explotación de blax, así como The Candy Snatchers y The Zebra Killer.

Detroit 9000, protagonizada por Alex Rocco y Hari Rhodes, recibió un relanzamiento de Rolling Thunder Pictures de Quentin Tarantino en 1998.