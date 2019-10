Músicos hondureños mostrarán su talento en concurso europeo

SAN PEDRO SULA.

El flautista Jorge Rodríguez y el oboísta Fernando Martínez son los talentosos músicos que representarán a Honduras en el concurso de música de cámara Carl Nielsen International Chamber Music Competition, que se celebrará en Copenhague, Dinamarca, del 15 al 19 de octubre.

La competencia estará dividida en dos categorías: quinteto de viento y cuarteto de cuerda. En cada una de ellas participarán ocho grupos. Jorge y Fernando mostrarán sus habilidades en la categoría de quinteto de viento con sus grupos Barialro Quintet y Pacific Quintet, respectivamente. La competencia se dividirá en tres rondas, de esta forma se irán descartando las agrupaciones hasta que queden tres ganadores en cada una de las categorías.

Orgullo nacional. Para Rodríguez y Martínez, el hecho de participar en el evento es un logro, pues el nivel que se requiere es muy alto; además, se sienten felices de representar con orgullo a Honduras. “Cuando me enteré de que había otro hondureño en el concurso me dio muchísima alegría. Saber que otro compatriota también está triunfando me motiva a seguir adelante”, manifestó Rodríguez, quien en 2016 se ganó una beca para estudiar música clásica en la Escuela Superior de Música del Estado de Basilea, en Suiza.

Los primeros meses en Suiza fueron muy difíciles para él, no solo por el aspecto económico, sino también por el alto nivel de los músicos en ese país. “Cuando llegué a Suiza me sentía un poco menos, pues miraba a tantos músicos talentosos; pero con el tiempo descubrí que los hondureños también podemos estar en ese nivel e incluso superarlo. En nuestro país también hay mucho talento”, manifestó el joven.

Por su parte, Martínez, quien estudió en la Escuela Superior de Música y Teatro Felix Mendelssohn Bartholdy, en Leipzig, Alemania, dijo que tocar el oboe siempre fue su sueño. “Vengo de una familia de músicos, mi papá da clases de piano en la Escuela Nacional de Música (Tegucigalpa) y mi mamá canta”, explicó. “Estudié en la Escuela Experimental de Niños para la Música, allí practiqué con varios instrumentos hasta que descubrí el oboe. Me encanta tanto tocarlo que hasta lo hacía de gratis en eventos, solo me interesaba mejorar mi habilidad”, recuerda.

Para finalizar, agradece el apoyo que ha recibido de sus compatriotas. “Con mi grupo creamos una página en Facebook que se llama Pacific Quintet, es increíble la cantidad de mensajes que nos han enviado los hondureños para apoyarnos. Me siento muy feliz y agradecido”.