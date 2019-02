Nicky Jam y Alejandro Sanz unen sus voces

Madrid, España.

Back in the city es el título del segundo sencillo de Alejandro Sanz, anticipo de #ElDisco, su nuevo y esperado álbum que se publicará en 2019.

En Back in the city Alejandro Sanz cuenta con la participación de Nicky Jam como invitado de lujo. De manera natural, esta inédita combinación desmonta cualquier etiqueta asociada a géneros o estilos.



Con pulso enérgico y optimista, Back in the city explora una emoción con mensaje universal. Derribando muros y luchando para que las puertas permanezcan siempre abiertas, el Back in the city de Sanz nos conecta con toda esa gente que un día tuvo que abandonar la tierra que los vio nacer e, inevitablemente, desea volver. No hay nada tan poderoso como volver al barrio que te vio crecer.



Back in the city cuenta con la colaboración del artista estadounidense Nicky Jam, uno de los responsables de la extraordinaria renovación del movimiento latino en todo el mundo. La voz de Nicky Jam se anuda con la de Sanz de forma espontánea, una fusión de sonidos espectacular que nos aproximan al pop, los ecos urbanos, el flamenco o la salsa.

Back in the city recibe la bendición de Celia Cruz incluyendo un Sampleado de su éxito “Por si acaso no regreso” grabada por la Reina de la Salsa.



Al igual que el primer sencillo de adelanto de #ElDisco, Back in the city ha sido producido a seis manos por Julio Reyes Copello, productor que ya colaboró en el álbum La música no se toca en 2012, Alfonso Pérez, músico insustituible en las giras de Sanz desde 1997, y el propio Alejandro Sanz.

