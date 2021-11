Pero si se suman las visualizaciones de las diferentes entregas, la española “ Money Heist ” llega a 1.440 millones de horas vistas con sus temporadas 3, 4 y 5; “ Stranger Things ” alcanza los 1.009 millones de horas vistas; “ 13 reasons Why ”, 972 y “ You ”, 925, en los tres casos con sus temporadas 2 y 3.

En cuanto al cine, la lista de producciones más vistas en inglés la encabeza “Bird Box” (2018), protagonizada por Sandra Bullock, que registró 282 millones de horas vistas en esos primeros 28 días que contabiliza Netflix.

Le siguen “Extraction” (2020), con Chris Hemsworth, que llegó a los 231 millones de horas vistas, y “The Irishman” (2019), la película de Martin Scorsese con Robert de Niro y Al Pacino que pasó por las salas de cine antes de lanzarse en la plataforma, donde consiguió 215 millones de horas vistas.

En el listado de cine de habla no inglesa, el título más visto ha sido la cinta alemana “Blood Red Sky” (2021), con 111 millones de horas, seguida de dos españolas: “The Platform” (2019), con 108 millones de horas, y “Below Zero” (2021), que acumuló 78 millones de horas vistas.