Joven prepara sabrosas donas esponjosas para venderlas por redes sociales

“Se dio a través de que yo estaba desempleada y realmente la idea ya había estado, pero no se había podido realizar en ese entonces. Tuve el apoyo de mis hermanas y di inicio el 25 de noviembre del año pasado y desde ese entonces Dios me ha bendecido con mi negocio”, inició diciendo la emprendedora.

Para la joven la experiencia ha sido “muy bonita ya que me hace feliz el poder brindar mi producto de la mejor forma y que cada uno de mis clientes lo noten. Ha habido momentos donde sí ha sido difícil como en todo aspecto de la vida, pero siempre hay que esforzarse y ser constante el doble y habrá una buena recompensa por ello”.

Su inspiración diaria son Dios, su familia, amigos y sus clientes. Indicó que son base fundamental en su vida y emprendimiento, pues considera que sin ellos nada de esto hubiera sido posible.

Con su negocio ha venido a beneficiar a su familia “es un ingreso que antes no teníamos, ha sido de mucha ayuda ya que como había comentado anteriormente yo no estaba laborando así que gracias a Dios ahora cuento con una ganancia con la que puedo aportar a mi hogar”.

En Three Sisters, como llamo a su emprendimiento pueden encontrar mini donitas personalizadas, “siempre trato de brindarle al cliente el tiempo necesario para que me pida sus donitas como las desee. Dependiendo el tema o evento, los colores, cosas extra que desean agregar. Por lo general lo dejan en mis manos y realmente es según mi creatividad. Y así mismo también me guio por páginas de internet”.