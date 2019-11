Tips para acertar en la compra de un televisor

Hay muchos aspectos que debe considerar a la hora de comprar un televisor nuevo.



Uno de ellos es la distancia. Cuanto más lejos esté usted de la Tv, más grande debe ser la pantalla. Por ejemplo, si su sillón está a 2.3 metros de distancia del televisor se recomienda comprar uno de 55”, pero si tiene suficiente espacio como para colocar el sillón a 3.2 metros del televisor puede comprar uno de 75”, que es lo bastante grande como para no perderse ni un detalle en una definición espectacular.



Colocarlo en la pared evitará las limitaciones de los muebles y le dará más libertad. Además, también permitirá que la pantalla esté más lejos, lo que significa que puede comprarse un televisor más grande y seguir estando a una distancia perfecta.

Recomendación No se aconseja adquirir televisores de exposición; es decir, los que están exhibidos para la venta, porque es difícil saber el número de horas que llevan funcionando y, por ende, podrán presentar problemas a medio plazo.

Oled o led. Si el uso principal del televisor va a ser solo para ver sus programas favoritos, no tiene mucho sentido invertir en un panel oled. A estas alturas de 2019 se pueden encontrar led de última generación a precios muy bajos y con una calidad excelente. Pero si el presupuesto no es un problema y desea disfrutar del cine, series o videojuegos en máxima calidad, no lo dude en comprar los paneles oled, que producen una mejor calidad de imagen. Aproveche las promociones que le ofrecen La Curacao, Jetstereo y Diunsa.

Consejos de compra

1 EL TAMAÑO Tome en cuenta el espacio de su sala para estimar la distancia en la que usted podrá estar del aparato. Un ejemplo, si compra un TV de 65” debe sentarse a una distancia de 2.7 metros del televisor y uno de 50”, a 2 metros. En todo caso, recuerde que estas son estimaciones y que la última palabra la tienen sus gustos personales y la experiencia de probarlo en vivo.

2 resolución Full HD y 4K Si desea comprar una Tv para la cocina o para dormitorios, opte por los Full HD. La razón es porque son de menor tamaño y porque los va a ver a una menor distancia. Las pantallas con resolución 4K en Ultra HD tienen cuatro veces más píxeles, lo que añade más detalles y nitidez. Con esta resolución es bueno usar una Tv inteligente y contar con una buena conexión a internet.