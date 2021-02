"Desde casa las personas pueden certificarse en las habilidades del futuro: ”Yanisela Murillo

San Pedro Sula.

Una oportunidad laboral se presenta para la mano de obra hondureña a raíz de la intención de la compañía Expand Latam, enfocada en la transformación digital de las empresas, de fortalecer su presencia en el mercado regional como distribuidor de Salesforce, empresa estadounidense desarrolladora del CRM (gestión de las relaciones con los clientes), líder del mercado para ofrecer en la nube soluciones de marketing, ventas, comercio y atención al cliente.

Esta estrategia contribuirá con el desarrollo de aliados locales o partners, y la generación de empleos, pues al incrementar los servicios de implementación, mantenimiento y capacitación de las soluciones Salesforce se necesitarán más personas expertas y certificadas que puedan apoyar a los usuarios del CRM, explicó Yanisela Murillo, gerente general de Expand Latam, quien además detalló cómo pueden capacitarse de forma gratuita los interesados en ser especialistas de tecnología, por medio de la plataforma Trailhead.

¿Cuáles son los planes de Expand Latam para la región centroamericana?

Somos reseller (distribuidor de Salesforce para la región de Centroamérica, desde Guatemala a Panamá. Salesforce es una de las empresas de tecnología más importantes del mundo, que ha desarrollado el CRM, líder del mercado y que ofrece todo para los equipos comerciales, servicio al cliente, mercadeo y todo lo que tiene que ver con comercio en general, porque es una plataforma bien robusta para ello.

Antes no existían los resellers de Salesforce y no tenía mucha presencia en la región. Entonces buscó empresas que tuvieran presencia local y que de forma local pudiéramos tener profundidad en el mercado. Tenemos año y medio de estar en esta tarea, de buscar oportunidades y de desarrollar el mercado.

¿Cómo esta herramienta puede ser aliado para las empresas en la situación compleja derivada del covid?

Más que una herramienta, Salesforce es toda una metodología de trabajo. La tecnología solo es un medio para llegar a un fin, que es mejorar procesos, ser más productivos, tener control de los clientes y que no se pierda ninguna oportunidad. En el momento que empiezas a medir este tipo de indicadores, la empresa empieza a mejorar indirectamente, porque lo que no se mide no se mejora. Entonces, esto ayuda a la mejora estructural de una organización.

Perfil Yanisela Murillo Barrantes

Ciudad

San José, Costa Rica

Cargo

Gerente general de Expand Latam, revendedora de Salesforce en Centroamérica.

La ejecutiva cuenta con más de 25 años de experiencia en informática.

¿Qué planea Salesforce para la región y particularmente para Honduras?

Allí hay un valor agregado de parte de Salesforce con respecto a una economía como Honduras, por ejemplo, y es que personas que no necesariamente tengan una carrera universitaria o conocimientos técnicos puedan llegar a certificarse en la plataforma de Salesforce y llegar a ser una mano de obra que puede ser dispuesta para ser contratada.

Como la plataforma está en la nube, la persona no tiene que estar en otro país para que sea contratada. Para 2025, Salesforce espera que se necesiten 4.2 millones de personas certificadas en Salesforce. Hoy en día hay más de 150,000 clientes que utilizan Salesforce, y todos esos clientes necesitan mano de obra calificada en la plataforma.

¿En qué sitio de Internet pueden certificarse las personas interesadas?

La capacitación es gratuita y está disponible en trailhead.com. En esa plataforma cualquier persona puede inscribirse y hay una serie de caminitos para que cualquier persona dependiendo del enfoque y conocimiento que tenga pueda capacitarse en las tecnologías de Salesforce y llegar a certificarse como un especialista en la plataforma. Esto abre un mundo de oportunidades a personas que quizá no tienen hoy opciones laborales y que quieren desde su casa capacitarse en las habilidades del futuro y ponerse disponibles en el mercado que las demanda.

¿La plataforma es flexible, es decir, la persona puede aprender a su ritmo?

Exactamente, es como una universidad en línea, te va llevando de la mano y vas en función de tu disponibilidad de tiempo. La capacitación combina la teoría con la práctica y de esta manera puede convertirse en un ingeniero certificado por Salesforce.