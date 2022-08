“Has tenido suerte de que no te haya visto. Hacerte tropezar habría sido bien merecido”, escribía el italiano acompañado de varios a varios emojis de risa en su historia.

En el clip se puede observar como el técnico de los ‘Blues’ corrió en el festejo del segundo gol de su equipo pasando al lado de Conte quien en ese momento bajó la mirada y no lo vio pasar.

Y es que al final del partido, el técnico del Tottenham fue a darle la mano a Tuchel y ambos no se soltaron, mientras que el entrenador del Chelsea le decía: “Mírame a los ojos”, en un tenso momento.

Ambos tuvieron que ser separados por futbolistas y autoridades tras el fuerte encontronazo entre los técnicos, al final el árbitro los expulsó.

El estratega del Tottenham, comentó en una entrevista después del partido, “No soy pasivo. Si veo agresividad muestro agresividad”.

Por su parte, Thomas Tuchel mencionó, “Para mí no tiene mucha importancia. Yo pienso que cuando le das la mano a alguien tienes que mirarle a los ojos, pero Conte opina distinto. No fue necesario, pero hoy hubo muchas cosas que no fueron necesarias”.