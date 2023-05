”Una vergüenza, ayudaron a Argentina a ganar el Mundial”

“ A Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo . No hay dudas de que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los cinco penaltis que le pitaron, cuatro nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te crees que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina, que supo aprovecharse de eso”, aseguró Lugano en Fútbol por Carve.

Lugano también cargó con dureza contra el VAR y contra Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de FIFA.

“Desde que se introdujo el VAR se le da un poder excesivo al juez de interpretar lo que quiera en cualquier momento. En un partido puede haber 20 penaltis o ninguno y creo que el fútbol es un caos. Eso se lo dije a Pierluigi Colina en el Mundial. Pasa en Argentina también. ¿No vieron el penalti del River-Boca? En Brasil también...”.

Y añadió: “Creo que lo que hizo la FIFA con el VAR es un movimiento netamente político para demostrarle a no sé quién que es transparente. El tema de las manos es un mamarracho. Si te da en un dedo en el punto del córner pitan penalti y te ganan un partido. Es un error garrafal de la FIFA. No puede ser que un partido se defina por una estupidez. El VAR le aporta más dudas que justicia al fútbol. Obliga al juez a intervenir en jugadas estúpidas, intrascendentes. No entienden lo que es un contacto. Lo del Mundial de Qatar no vamos a hablar porque es una vergüenza”.

Finalmente, tras cuestionar los intentos por enaltecer la justicia deportiva y cuestionar la utilización del VAR, Lugano expresó su preocupación por la pasividad mostrada desde los futbolistas, quienes simplemente aceptaron la llegada de este mecanismo de revisión.

“Lo que me preocupa es que los jugadores no se muevan para opinar. No puede ser que un clásico o un partido se defina por una estupidez de esta. Se define un campeonato, el futuro de un jugador o un técnico. El VAR le aporta más dudas que justicia al fútbol. Obliga al juez a intervenir en jugadas estúpidas, intrascendentes. No entienden lo que es un contacto. Lo del Mundial de Qatar no vamos a hablar porque es una vergüenza”, concluyó.