Rolin Peña revela cómo votaron los clubes para descenso de Platense y la opción de jugar con 12 equipos

“Habían muchas partes interesadas, pero no todas podían votar, así que únicamente cuatro clubes pudieron hacerlo en los cuales Marathón no estuvo presente, pero Motagua y Vida votaron a favor por el correcto informe, se abstuvo la UPNFM y la presidencia de la Liga no pudo”.También confirmó que la nota enviada por fue parte clave para que se resolviera esta incertidumbre entre los directivos y seguidores de la Liga Nacional.

“Al ver el informe que presentó el Victoria, ya no tenía sentido y por otro lado, era ratificación lo que se había entendido por buena en la secretaría”.

Peña no descartó que el Platense puede recurrir a otras instancias para buscar salvar su categoría.

“Hay un tema en la Comisión de Disciplina, ya queda a criterio si van a seguir ese procedimiento, pero con la decisión que se tomó aquí, prácticamente está afuera de la Liga Nacional”.

También aclaró que esta determinación tomada no cambiará la programación de la jornada 18 que se disputará el sábado.

“Hasta este momento las jornadas están normal y se juega el sábado. Sí Platense quiere hacer una gestión por la vía legal, ellos están en todo su derecho”.

Además, se refirió a la posibilidad que la próxima temporada se pueda jugar con 12 clubes, pero deja claro el reglamento que está en contra de los escualos.

“Aquí puede haber una asamblea donde se pueda tomar ese tema, pero hay un artículo que dice que equipo que descienda, debe estar dos años en la Segunda, pero se podría derogar y que Platense sea tomado en cuenta”.