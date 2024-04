Real Madrid vs Barcelona: ¡Lo que pagó un hondureño para ver El Clásico!

Le pasó a José Benítez , un hondureño que apartó sus vacaciones para estos días que El Clásico se iba a disputar en la ciudad madrileña y así aprovechar para presenciar el juego, no obstante la oportunidad para comprar un ticket no le resultó fácil.

Eso no fue impedimento para que el progreseño obtuviera su boleto ya estando en tierras españolas.

“Tuve que comprarlo acá en España, no me quedó de otra, me salió más caro que una entrada para un juego de Champions, pero venir en fechas de un clásico y en el Bernabéu no es de todos los días”, contaba con una voz que denotaba alegría.

Y es que el boleto le costó nada más y nada menos que 717,41 euros, que vienen siendo 18,832 lempiras, una cifra bastante inusual para un aficionado hondureño que lo más caro que podría comprar una entrada a juegos de Liga Nacional y Selección de Honduras es 1,700 lempiras y en la localidad de palco.

José Benítez, que viajó con su familia hasta el ‘Viejo Continente’ para vivir unos inolvidables, hizo un tour por Francia, Italia y España y durante su estadía en suelo italiano también aprovechó para presenciar el duelo de Europa League en el Olímpico que la Roma le ganó 2-1 al AC Milan, consiguiendo así su pasaje a las semifinales del torneo.