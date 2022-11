¿Anímicamente cómo encuentra al equipo?

Honestamente lo he encontrado mal, es muy notorio el desánimo, pero hoy en día veo otra percepción de esto. Cada día ha sido diferente. El del martes ha sido un poco hostil. Ayer hubo un poco más de comunicación y soltura entre ellos. Hoy fue una muy buena camaradería entre ellos. Definitivamente puedo dar fe que hay un equipo comprometido.

¿Cómo evalúa al ‘Gullit‘ Peña, tendrá minutos?

Hoy estamos en un día jueves que son tres días de entrenamientos. Conmigo juega el jugador que entrena, el que muestra actitud. Hoy por hoy he hablado con él y está esperando la oportunidad, lo puedo ventilar desde ahorita. Gullit va a ser de la partida el día sábado, con él vamos a arrancar. No es porque yo quiero arrancar bien con la gente de La Ceiba. Además, es porque lo vi entrenar y es meritorio, yo creo que es justo dárselo. Ojalá que él me devuelva esa confianza con actitud, seguro que lo va a hacer porque he descubierto en él que es una persona bien profesional y si es de capacidad lo tiene de manera sobrada.

Seis minutos importantes en el clásico

Si en seis minutos tuviste tres intervenciones excelentes, ¿qué va a pasar desde el inicio del juego? No sé cuánto tiempo va a jugar, pero es un futbolista bien profesional, es un muchacho que es bien profesional. Ojalá que sea bajo mi estadía que él tenga su mejor rendimiento.