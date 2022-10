Pedro Antonio Troglio, entrenador del Olimpia, analizó al FC Motagua en la previa del choque de ida de las semifinales de Liga Concacaf 2022.

El director técnico olimpista adelantó el once inicial para enfrentar al ciclón y explicó que este partido le da sensaciones muy diferentes al de los últimos tiempos.

Por otra parte, precisó que su estilo de juego será distinto al que presentó el club en el último duelo de Liga Nacional en el presente Apertura 2022.

¿Cuáles son sus valoraciones de la llave del Olimpia - Motagua?

Son esos partidos especiales que todos quieren jugar y todos quieren estar. No hay un resultado más satisfactoria que pasar la llave. Sabemos de esa responsabilidad, enfrentamos a un gran equipo que viene hace tiempo entrenando bien y ganando. Será un partido muy duro como el último que jugamos en el que se resolvió por un detalle final. Es una llave de 180 minutos, no termina el miércoles.

¿Tiene el plantel completo para enfrentar al Motagua en la ronda de semifinales?

Ya tenemos todo listo, no puedo llevar más de 18, eso es lo que manda Concacaf. Nos toca dejar a jugadores importantes en la convocatoria, pero llevamos lo mejor que tenemos en el momentos y que han estado mejor en estos últimos partidos. Un gol es importante. Trataremos de dejar una llave abierta para poder definirlo como local.

¿Ha trabajado con el equipo de acuerdo al último resultado que tuvo contra el Motagua?

Nosotros tenemos claro que, a lo mejor en el partido anterior jugamos de una manera que era como venía jugando yo los partidos ante Motagua. Pero hemos entendido que tenemos que cambiar algo. Es claro que el Motagua de ahora no juega como el de antes. Entonces, hemos trabajado estos días en las virtudes y los defectos del rival.

¿Cuál es el once inicial?

Edrick Menjívar, Brayan Beckeles, Maylor Nuñez, José García, Carlos Sánchez, Patón Mejía, Boniek García, Michaell Chirinos, José Pinto, Jerry Bengtson y Bryan Moya.

¿Será un Olimpia agresivo ante Motagua?

Los Olimpia - Motagua son todos iguales. No veo una diferencia de un equipo a otro. La otra vez hemos tenido tres aproximaciones en contra y nosotros tuvimos cinco, pero perdimos 1-0. Es claro que jugando como visitante, el griterío puede provocar una sensación que en realidad no lo es. Sacando el partido del 4-1 en Comayagua y que veníamos de enfrentar al Montreal, todos los partidos ante Motagua han terminado apretados. Son partidos muy parejos. No veo una diferencia enorme entre un equipo y otro para decir que uno pasará encima del otro.

¿Será el Olimpia que hemos visto en Concacaf o será más cauteloso?

Nosotros no conocemos otra manera de jugar que ser un equipo agresivo. Eso no quiere decir que te da garantías de ganar siempre. Nosotros no tenemos otra idea de ser agresivos en el juego. Yo pienso que, si hay algo bueno en este quipo, es que ganando, perdiendo o empatando deja todo en la cancha. La idea es siempre ser un equipo agresivo, de disputar todas la pelotas. Mañana vamos a cambiar algunas cosas a comparación con lo que veníamos haciendo en el último tiempo que me ha tocado enfrentar a Motagua. Parece que los enfrentando 20 veces, de las cuales hemos ganado 10, empatado cinco y perdiendo cinco o seis, es una paridad grande. El que cometa menos errores se llevará la llave.

Mencionó la paridad, ¿este duelo pasa por lo mental para salir adelante en la llave de semifinales?

Eso es vital. A lo mejor queremos comparar todos los partidos que hemos jugado contra los demás equipos. Pero este partido es distinto. Se viene viviendo, sintiendo en cada minuto que uno anda por la ciudad. La preparación física, mental y estomacal es distinta. Es decir, te pasan miles de sensaciones, la responsabilidad es muy grande. Nosotros tenemos la pasión de la gente en las manos. Para mí como entrenador, que la gente de Olimpia sea feliz depende de lo que ganemos, la parte mental es muy grande. Me parece que tengo un equipo con las agallas grandes para enfrentarlo.

En el 2020 eliminaron al Motagua, ¿cuál es ese mensaje a pocas horas de vivir este partido con la posibilidad de volver a hacer historia?

Claramente. Yo les dije a los muchachos, acá hay una posibilidad histórica de seguir formando una leyenda, una historia de un plantel que ha duda muchísimas cosas, que ha dado campeonísimos, récord de puntos, ganar en el Azteca, llegar a una semifinal de Concacaf, eliminar al clásico rival de Concacaf, ganar un tetracampeonato. La responsabilidad es seguir quedando en la leyenda del club. Después está la otra parte que si no ganas es como que se desdibuja todo lo que has logrado la historia queda, pero uno no quiere tener una mancha. Ojalá que estemos a la altura en el partido y estamos capacitados para poder ganar, pero respetamos al rival que es un gran rival y que lo conocemos mucho. La sensación es nueva, porque me siento muy responsable de lo que pase mañana. Vamos a dejar todo en la final para que el equipo pase y llegar a la final y ganarla que es todo lo que la gente está esperando.