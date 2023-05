Futbolista que volverá al Barça: “En Cataluña pasé cuatro años en prisión”

El defensa francés juega actualmente como cedido en el Lecce de la Serie A de Italia y debe regresar la próxima temporada a la disciplina del club azulgrana, pero el futbolista no tiene deseos de regresar.

Samuel Umtiti recuerda con mucho dolor su etapa en el FC Barcelona, club al que todavía pertenece, y ha brindado unas fuertes y sorpresivas declaraciones en entrevista a Canal Plus Francia.

Umtiti mostró su frustración por su estancia en el Barça, asegurando que “lo único que necesitaba era sentirme apreciado, útil y respetado. En Cataluña pasé cuatro años en prisión, no solo a nivel deportivo, sino también en la vida cotidiana”.

El campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 argumentó que “al principio, después de mi mudanza a España, me sentí apreciado y jugué a un buen nivel. Entonces empecé a sentir desconfianza, me sentí mal y me di cuenta de que ya nadie creía en mí”.

En esta temporada en Italia, Umtiti añade que ha vuelto a sentirse jugador participando en 23 partidos de la Primera División del fútbol italiano. El Lecce está pelando por evitar el descenso a la Serie B.

“Fue un desafío para mí. Sé bien que salvarse, en estas tierras, vale como un campeonato. Está bien, porque aquí encontré mi sonrisa nuevamente y estoy agradecido con la sociedad por eso”, dijo.