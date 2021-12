Motagua falla en casa contra Comunicaciones y se aleja del título de la Liga de Concacaf

Tropezón en casa. El Motagua de Diego Vázquez fue incapaz de ganar y cayó 2-1 en el estadio Nacional contra el Comunicaciones de Guatemala, por la ida de la final de la Liga de Concacaf.

Los azules fueron mejores, pero erraron mucho y ahora deberán ganar por diferencia de dos goles para ser campeones en la vuelta el próximo martes 14 en Guatemala.

Los goles de visita no cuentan en la final por lo que si las águilas vencen a los cremas por un gol el partido se va a tiempos extras.

El primer tiempo fue electrizante. Los visitantes iniciaron sin miedo y buscando el arco rival. En el minuto cinco, Rafael Morales De León ganó de cabeza y el balón le pegó en la mano a Juan Ángel Delgado, el árbitro jamaiquino Oshane Nation decidió no pitar el penal.

Cristopher Meléndez lo intentó con un zurdazo de volea tras centro de Omar Elvir, pero la pelota pasó cerca, esto en el minuto ocho.

Roberto Moreira erró una clara, tras un buen centro de Iván López y el paraguayo no pudo darle precisión al cabezazo. La pelota se estrelló en el vertical y despejó la defensa chapina.

Cuando mejor jugaban las águilas cayó en gol de los cremas. En una gran jugada colectiva, el delantero ecuatoriano Juan Anangonó ganó por arriba, Wesly Decas cabeceó hacia el centro y de primera remató Jorge Aparicio para el 0-1 de los visitantes. Golpe duro para el equipo catracho.

Los locales se fueron con todo al ataque. Diego Auzqui le pegó de zurda y Roberto Moreira no pudo darle dirección al remate, se le iba una jugada clara de gol.

Los locales comenzaron a adueñarse del balón y por medio de centros buscaban el empate hasta que lo lograron. Kevin López envió un centro venenoso al área, Moreira ganó y de cabeza puso el 1-1 a los 41 minutos, justicia para los azules que eran mejores en la cancha.

PARTE DE COMPLEMENTO

En la segunda parte, Motagua no bajó los brazos y siguió buscando el marco rival. Sin embargo, los locales seguirían fallando. Kevin López la tuvo, pero no le dio precisión al disparo. Moreira de nuevo, pero el balón no entraba.

El equipo chapín seguía ordenando y también lo buscaba con juego elaborado. Los motagüenses empezaron a desesperarse.

Un disparo de Stheven Robles fue rechazado por Jonathan Rougier y le quedó servido a Juan Anangonó, quien llegó sólo a disparar con el portero argentino caído para desequilibrar el marcador a los 81.

La derrota obliga ahora a ganar a los catrachos que se alejan del título en su tercera final de Liga Concacaf en cinco ediciones.

-FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA: 19 Jonathan Rougier, 12 Raúl Marcelo Santos, 5 Marcelo Pereira, 17 Wesly Decas, 24 Omar Elvir, 34 Kevin López, Cristopher Meléndez (10 Matías Galaviz, min.64), 23 Juan Ángel Delgado, 31 Diego Auzqui (Marco Tulio Vega, min.78), 21 Roberto Moreria (9 Gonzalo Klusener, min.64) y 7 Iván López.

Entrenador: Diego Vázquez.

COMUNICACIONES: 30 Kevin Moscoso, 31 Stheven Robles, 28 José Corena, 3 Nicolás Samayoa, 14 Rafael Morales, 10 José Contreras (José Pinto, min.66), 8 Rodrigo Saravia, 25 Jorge Aparicio, 18 Óscar Santis (Junior Lacayo, min.66), 7 Andrés Lezcano (Lynner García, min.76) y 33 Juan Anangonó (Marco Bueno, min.83).

Entrenador: Willy Coito.

ÁRBITRO: Oshane Nation (Jamaica).