En total, el mexicano ganó dos títulos de Liga MX con el León y formó parte del Ascenso de dicho equipo a la máxima categoría del balompié mexicano. Posteriormente ganó la Supercopa MX con las camisetas de las Chivas y Necaxa.

La llegada del “Gullit” sin lugar a dudas es el bombazo para el Torneo Apertura 2022-2023 en donde ya se han disputado cinco jornadas y el Vida marcha en la tercera posición con 8 puntos.

Los refuerzos del equipo ceibeño que dirige el portugués Fernando Mira para la presente campaña fueron: Carlos ‘Muma’ Fernández (Venados FC, México), Rembrandt Flores (UPN), Ever Alvarado (Olimpia), Cristian Sacaza (Honduras Progreso), Grégory González (Honduras Progreso), Marcelo Canales (Victoria), Juan Ramón Mejía (UPN), Infamara Camará (Guinea-Bisáu) y Mamadu Djaló (Guinea-Bisáu).

Problemas con el alcohol

“Gullit” Peña fue un referente del equipo de León que consiguió el bicampeonato de la Liga MX y su talento lo llevó a jugar a Chivas y Cruz Azul, inclusive llegó a Europa.

Sin embargo, el futbolista mexicano poco a poco se vio envuelto en diferentes escándalos y ha estado involucrado en problemas con el alcohol.

El talentoso mediocampista se encontraba en la cúspide de su carrera en 2014 y estaba llamado a ser uno de los pilares de la selección mexicana en el Mundial de ese año en Brasil. Sin embargo, a unos meses de la justa, tuvo una baja de juego que lo llevó a perder la titularidad en el Tri, en esa Copa del Mundo sólo participó algunos minutos, con más pena que gloria.

En 2019, “Gullit” reconoció que vivió un problema de alcoholismo y que acudió a una de las clínicas de rehabilitación del excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez.

“No me arrepiento de nada, todo lo que he hecho es porque yo he querido, nadie me obligó a hacer nada. Cuando quise jugar futbol, fue por mí; cuando quise levantar una cerveza, fue por mí; cuando quise tener un hijo, fue igual. Estoy tranquilo, no me da pena ni miedo. Tuve un problema de alcoholismo y por eso me metí con Chávez”, declaró hace unos atrás en entrevista para Multimedios.

Y añadió: “Tengo una rehabilitación, a veces tengo una persona a mi lado y así como me pasó a mí le puede pasar a cualquiera.”