Romell Quioto: "Si usas una cadena, tenis o carro dicen que eres agrandado"

Romell Quioto (29 años) vive un momento goleador con el Impact Montreal, anotó en los anteriores tres partidos seguidos, lleva seis goles en la MLS y uno en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Sin embargo, fue cuestionado el domingo luego de su expulsión producto de un codazo a un rival del Philadelphia Union, y el propio entrenador francés Thierry Henry se sorprendió por la actuación del 'Romántico', quien se defiende y valora su momento. En ese partido, marcó un golazo de tiro libre.

Feliz por el momento goleador.

Muy contento por lo que estoy pasando futbolísticamente, lastimosamente pasó lo del domingo (salió expulsado), pero estamos bien.

Has llenado las expectativas de un sector de la afición que cuestionó tu fichaje?

Creo que eso suele pasar cuando sos recién llegado, a veces los aficionados no están de acuerdo. La confianza y el cariño se ganan así, trabajando y haciendo goles.

¿Qué influencia tiene Thierry Henry sobre tu presente goleador?

Me ha ayudado mucho, me está aconsejando y exigiendo, es una pieza muy fundamental este año en mi carrera, me ha ayudado a estar tranquilo, enfocado y tengo su confianza, eso me ha ayudado bastante.

Romell Quioto está viviendo un buen momento goleador en el Impact Montreal.

Thierry Henry se sorprendió por tu expulsión, ¿qué te dijo por ese momento?

Tengo una muy buena relación con él, estamos en las buenas y en las malas. Cuando uno se equivoca es difícil que el entrenador esté contento, hablamos, le pedí disculpas al grupo y a todos. Me preguntó por qué lo hice (un codazo a un rival) si todos estaban hablando bien de mí por el trabajo. Nunca me juzgó ni me regañó, me dijo que estaba bien y que son cosas que pasan. Eso me llena de tranquilidad; a pesar de que uno se equivoca te apoya.

Son 7 goles este año, ¿cómo calificas la etapa actual?

Me siento muy bien y contento, a eso vine, a trabajar, a darlo todo. Las cosas se están dando, siempre trato de participar para sacar los mejores resultados. Siento que puedo hacer muchos goles, más de 10. El delantero trabaja para hacer goles, uno se desespera al no anotar.

¿Te cambiaron de posición en el ataque?

Me gusta, sé que es como una posición de 9, se disfruta y te quedan las chances de gol. Las aprovecho, soy un jugador que no tengo problemas en ocupar una posición en la parte de arriba.

Quioto se fue expulsado por un codazo a un rival.

¿Con la mirada siempre en el Olimpia, un juego especial por la Concacaf?

Ojalá se pueda dar la oportunidad de jugar ese partido, tengo ansiedad, enfrentar al Olimpia es muy bonito.

¿Qué significó en lo personal el paso que dio Alberth Elis de jugar con Boavista?

Muy contento por él, muy feliz, me alegra mucho porque es algo que él se merece, ha trabajado para eso. El sueño de él ha sido siempre jugar en Europa y gracias a Dios ahora se le dio la oportunidad, estuve hablando con él, le deseé mucha suerte y le dije que él la tiene que romper allá, tiene la capacidad de hacerlo, confio en Dios que le va a ir muy bien, es un gran jugador, una gran persona, no tengo dudas que va a entregar todo para que las cosas le puedan salir bien.

Mensaje de Quioto en su cuenta de Instagram.

¿Qué tanto le puede influir el tener a Jorge Benguché de compañero de equipo?

Les puede ayudar mucho a los dos el estar juntos, hablan el mismo idiona y son del mismo país, eso es muy bueno y te llena de mucha confianza, en los partidos, camerinos, entrenos y todo, eso les ayudará muchos a ellos.

SU FUTURO

¿Tú también estás audicionando para tener esta oportunidad de ir a Europa?

Mi sueño también se mantiene de poder jugar en Europa, pero simplemente me dedicó a trabajar y hacer lo que tengo que hacer, lo que el técnico quiere que haga, se lo dejo todo a Dios y en su momento si llega la oportunidad, bienvenida sea, y sino solo queda seguir trabajando.

El delantero tuvo una noche agridulce, marcó un golazo pero se fue expulsado.

¿Extrañas la Selección? Coito siempre pasa pendiente de ti.

Está contento por mi trabajo. Desde que vine a Montreal me deseó lo mejor. Las puertas de la Selección están abiertas para mi persona y espero regresar. Ante República Checa iba a regresar y estaba contento.

CRÍTICAS

Recibes muchos mensajes negativos, ¿cómo reflexionas todo?

Lo que es mi vida privada me mantengo tranquilo, siempre estoy alegre, ya que si usas una cadena, tenis o carro dicen que eres agrandado, siempre van a criticar. No es algo que me afecta, con saber mi nombre no conocen mi historia, solo yo sé lo que me ha costado llegar hasta aquí. Las críticas no te tienen que llegar a la cabeza ni los halagos al corazón.

¿Alguna crítica fue motivo de inspiración?

Me enfoco en las cosas positivas, así como muchos te odian, muchos te aman. Tengo muchos fans que me apoyan y me agarro de muchas cosas.