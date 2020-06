Las emotivas palabras de Josec "Escorpión" Ruiz tras la pelea que perdió en Las Vegas

Las Vegas, Estados Unidos

El boxeador hondureño Josec "Escorpión" Ruiz (de 25 años), perdió el jueves por la noche por decisión unánime la pelea contra el norteamericano Gabriel Flores Jr. por la categoría de peso ligero (133 libras).

El pugilista se mostró triste y aceptó que su rival fue superior en el combate que fue pactado a 10 rounds.

“No puedo describir cómo me siento. No pudimos tener la victoria como queríamos, pero con humildad acepto mi derrota. Mi rival fue mejor, pero mi camino no termina aquí. Me volverán a ver y volveré más fuerte, aún me falta mucho por aprender. Seguiré trabajando”, escribió el boxeador en su cuenta Facebook.

El combate se llevó a cabo en el mítico MGM Grand Hotel y Casino de Las Vegas, Estados Unidos.

"El Escorpión" agradeció a su equipo de trabajo por la confianza y a su entrenador cubano Osmiri Moro Fernández.

“Gracias a mi equipo por confiar en mí y por el apoyo. Estamos bien, gracias a Dios. Esta es la historia de mi vida: caer y levantarme. Ya me levantaré”.

Josec Ruiz con su derrota tiene un récord de 22 victorias, tres derrotas y tres empates en su carrera. La última vez que había peleado fue el 25 de octubre de 2019, cuando derrotó al estadounidense Ramón Sena.