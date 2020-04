David Suazo habló de su fichaje por el Inter y revela sus futbolistas hondureños preferidos

Roma, Italia.

El exdelantero hondureño Óscar David Suazo, se pronunció sobre su espectacular carrera como futbolista en donde llegó a poner en alto el nombre de Honduras en Italia luego de hacer historia con el Cagliari que le sirvió para fichar por el poderoso Inter de Milán.

En declaraciones a la página web de la Concacaf, "La Pantera" señaló que no fue nada fácil e inclusive dio su punto de vista sobre los futbolistas catrachos que en la actualidad disfruta verlos jugar en la selección nacional de Honduras.

“Cuando llegué, las cosas estaban muy difíciles. Para mí era un mundo nuevo, realmente no sabía la identidad futbolística de dónde estaba llegando. Todo era nuevo. Fue difícil porque era una nueva idea de juego, cultura e idioma ", comenzó explicando David Suazo.

Y añadió: "Lo único que me dio confianza para enfrentar todo en mi primer año fue que tuve la suerte de tener a Oscar Tabarez como mi entrenador del Caglari. Me presentó al mundo europeo, me habló al respecto, me dijo que no me preocupara, que siempre es difícil al inicio. Esas fueron palabras que me ayudaron mucho y él siendo de Uruguay, él pudo ayudarme en ese sentido. Si hubiera sido un técnico italiano, no estoy seguro de lo que habría sucedido en mi carrera en Italia".

David Suazo se convirtió en una leyenda del Cagliari en donde inclusive llegó a ser premiado junto al brasileño Kaká como el Óscar del Calcio, galardón que se le da al mejor extranjero de la Serie A de Italia.

Cagliari es una parte de mi vida en la que me convertí en futbolista y hombre. Llegué a los 19 años y dejé de jugar a los 27, de niño a hombre. Cagliari me representa internacionalmente como futbolista. Me dieron tiempo para crecer desde la perspectiva del fútbol, para cometer errores en el fútbol, lo cual es importante para un jugador", comentó.

Fichaje por el Inter de Milán y futbolistas hondureños de la actualidad

En el 2007, David Suazo fue fichado por el poderoso Inter de Milán en un fichado histórico para el fútbol hondureño.

"Cuando pasas de un club pequeño a un equipo grande e histórico como el Inter, te encuentras en una situación totalmente diferente. Te enfrentas a jugadores de primer nivel; Estás jugando para entrenadores de alta calidad. Creo que fue una gran decisión porque fuimos campeones ese año y luego, en 2010, pude trabajar con José Mourinho, ganar la Liga de Campeones y jugar con futbolistas como Samuel Eto’o , Diego Milito, Zlatan Ibrahimovic , Luis Figo., Adriano, Marco Materazzi, Samuel, Iván Córdoba, Esteban Cambiasso". puntualizó.

"Son sueños que se han hecho realidad. Es un club que me dejó un profundo impacto y es una parte exitosa de mi carrera por todos los títulos que ganamos”, indicó.

Por último, David Suazo fue consultado sobre la nueva generación de futbolistas en Honduras y no dudó con su punto de vista.

"Alberth Elis tiene muchas similitudes con mi estilo de juego, él es muy rápido como era yo. Él juega mucho como yo jugué, espero que pueda anotar y lograr buenos resultados en la MLS porque tiene la calidad para hacerlo. Elis, junto con Romell Quioto y Anthony “Choco” Lozano, forman una gran línea de ataque para Honduras. Si están en buena forma, hacen de Honduras un rival fuerte”, concluyó