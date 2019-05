'Pipo' López tras ser dado de baja en el Real España: "Me dolió mucho la salida del club"

Houston, Texas, Estados Unidos.

Luego de nueve años de estar en el Real España, el portero hondureño Roberto 'Pipo' López fue dado de baja en la Máquina y se convirtió en la primera salida oficial que se reporta en la plantilla del cuadro aurinegro tras la eliminación en repechaje a manos de la UPN en el presente Torneo Clausura 2019.

Al joven cancerbero de 24 años de edad se le venció su contrato con los aurinegros y por decisión de la directiva decidieron no contar más con sus servicios. Tras la noticia, el guardameta mundialista con Honduras en el Mundial Sub-20 en Nueva Zelanda, se mostró sorprendido y dolido por la noticia en declaraciones que dio en exclusiva para Diario LA PRENSA.

'Pipo' López espera poder lograr un acuerdo con otro club de la Liga Nacional para ser protagonista, pero por ahora se encuentra de vacaciones en Houston, Texas, Estados Unidos, en donde comparte con uno de sus mejores amigos, el delantero hondureño Alberth Elis.

¿Cómo tomó su salida del Real España?

Sorprendido, porque me sentía capaz de poder seguir jugando para el Real España. Pero bueno, creyendo que las cosas suceden por algo.

¿Cuándo le comunicaron que no seguía en la institución?

El miércoles por la tarde me llamó el director deportivo del equipo para informarme que podía negociar con cualquier equipo, que no iba continuar con Real España.

Tras la noticia de la salida del Real España, ¿que pasó por la cabeza de Pipo?

Uff difícil... Estar tanto tiempo en una institución da un poco de tristeza, pero bueno confiando en Dios que sus planes son perfectos y hay que creerle.

¿Guarda rencor o resentimiento con la directiva del Real España?

No, tengo cero rencor, no hay resentimientos. La directiva hace su trabajo, tendrá sus motivos y razones para tomar la decisión. Creo que tanto me dio el equipo a mí que es imposible tenerle rencor.

¿Queda una espinita clavada ya que sentía tener la capacidad de pelear por un puesto de titular?

Pelear por el puesto siempre lo hice ,ya eran decisiones técnicas. También valorando el gran trabajo de mi compañero Luis López en el campeonato.

Roberto López quería seguir en el Real España.

Un sector de la afición no está de acuerdo con su salida...

Agradecerles por sus mensajes de apoyo . El equipo tomó la decisión de separarme y solo queda seguir adelante con la cabeza en alto porque mientras pude y estuve di lo mejor. Hice muchas cosas fuera de cancha por el equipo. Me voy contento porque se que fui leal durante todo este tiempo.

¿Que le dejó este paso por Real España a Pipo López?

Demasiado aprendizaje, fueron nueve años en el club. Tantas amistades y sobre todo me enseñó muchos valores deportivos que se aplican en mi vida día a día.

¿Cuál fue el mejor momento bajo los tres palos del Real España?

Creo que me quedo con todos los momentos, buenos y malos de todos ellos se aprende, pero el torneo que logré jugar con constancia 22 partidos, con ese me quedo.

¿Y el momento más triste o amargo en Real España?

Me dolió mucho la eliminación de hace poco con UPN, y bueno ahora la salida del club.

¿Que se viene para Roberto López?

Por los momentos esperar a ver que propuestas salen y tomar la decisión correcta y conveniente. Demostrar que estoy joven y con muchas ganas de mostrar que estamos para grandes cosas.

¿Han habido pláticas con algunos clubes ?

Por lo momentos nada, recién se dio la salida del club y pues este torneo no termina. Estamos esperando que oferta sale.

¿Hay Pipo López para rato?

Claro, la vida sigue y el fútbol no se termina. estoy joven y con muchas ganas de seguir y aportar donde llegue al máximo.