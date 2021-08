Hondureña triunfa en TikTok con sus deliciosas recetas

San Pedro Sula, Honduras.

La hondureña Marcia Aurora Zapata es una apasionada por la gastronomía que con su talento para cocinar está causando furor en la redes sociales, sobre todo en la app TikTok.

Su página llamada "Hazlo Tú Mismo" cuenta con más de 123 mil seguidores que llenan de corazones y cometarios las recetas que comparte la joven originaria de El Progreso, Yoro.

Marcia explica que su idea para crear su TikTok nace del amor que tiene por cocinar nuevas recetas para su familia. "Subía las fotos de mis inventos culinarios y me pedían la receta y me tocaba estar escribiendo todo, le conté a mi hermano y él me dio la idea de grabar las recetas. Él aprendió a editar y se empapó del tema y luego me enseñó a mi".

"Me encantan las fritas jajaja, pero sobre todo las que en verdad entran por el ojo. Que se ven sus salsas o aderezos los colores. Mi plato favorito es el pollo frito", comparte Zapata sobre sus platillos consentidos para preparar a su familia y seguidores.

La cuenta solo tiene dos meses de existir y en TikTok ya tiene más de 120 mil seguidores. En Facebook supera los 11 mil y en Instagram está cerca de alcanzar los 500 seguidores.

En las tres redes sociales mencionadas aparece como "Hazlo Tú Mismo".

Logo de su página viral.

En el futuro, Marcia anhela seguir preparando recetas fáciles y deliciosas para crecer y llevar la gastronomía de nuestro país a otras fronteras.

"TikTok es una herramienta digital utilizada por muchos hondureños y que más adelante me servirá para promocionar mis emprendimientos", asevera. Al mismo tiempo revela que sueña con tener un restaurante.

"Ya lo he pensando y me encantaría crear un espacio bonito, acogedor donde se coma delicioso y al alcance de todos", comparte la joven apasionada por la cocina.

Marcia Zapata.

Deliciosas recetas

Las recetas que ha compartido en su página de "Hazlo Tú Mismo" varían desde postres, entradas y platos fuertes. Uno de sus videos más vistos tiene casi un millón de vistas. Los videos los graba con dos celulares y editar cada uno le lleva aproximadamente dos horas.

Aparte graba su voz sobre las recetas para que sea de mayor entendimiento a los usuarios.

"Mis agradecimientos totales a cada uno de los seguidores que se toman el tiempo en ver mis videos, comentarlos y seguirme, realmente a nosotros los creadores de contenido eso nos hace felices. Cuando me dicen 'hice la receta y me quedó super rica' a mi me alegra mucho que le haya servido y gustado y sobre todo que me hayan dejado entrar en sus hogares", agradece la hondureña que también es Licenciada en Pedagogía.

Finalmente comparte un consejo para todos sus seguidores: "Que luchen por sus sueños, sean grandes o pequeños que siempre lo intenten hasta que lo logren, aunque al principio no marche como queríamos al final viene la recompensa. Todo emprendiendo es de insistir y mejorar cada día hasta lograr ser los mejores en lo que sea que hagan".

Aquí están sus recetas más vistas