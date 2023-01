$!“Ventas en las aceras afectan a locales que pagan impuestos”: Eduardo Facussé

En ese sentido, recordó que hay muchos establecimientos formales que pagan sus impuestos y se les impide vender por todas estas casetas (puestos de madera en las aceras y calles), y esto no debe continuar más.

Afirmó que apoyan las medidas tomadas por la alcaldía sampedrana, ya que están convencidos de que el orden público no es negociable.

“ No es la forma correcta de protestar cuando se afecta a terceros cerrando sus negocio. Se debe buscar una solución”.

“Debemos dejar estas malas costumbres, y si la alcaldía está en la capacidad de proporcionar un lote alterno para que ellos hagan su comercio, pues bienvenido; pero sentimos que esto no debe ser un condicionante para el desalojo de vendedores y que la vía pública esté libre”, finalizó.

“Los vendedores informales son personas que se ganan la vida de forma digna, no con ilícitos, pero deben trabajar sin afectar a los negocios que operan formalmente con pago de impuestos y alquiler”, comentó.Estas condiciones de desigualdad entre los negocios legales e informales sin pagar impuestos genera una competencia desleal.

Kevin Rodríguez , director de esa gremial empresarial, dijo a LA PRENSA que las protestas afectando a terceros, en este caso los comerciantes a los que se les obligó a cerrar, no son la vía correcta.

“El centro debe desalojarse, pero debe haber un plan, no se puede improvisar”: Fuad Handal, presidente de la Andi

Para Fuad Handal , presidente noroccidental de la Asociación Nacional de Industriales ( Andi ), la alcaldía no puede improvisar en este asunto de ordenamiento en el centro.

Lamentó que los comerciantes con locales se vean afectados por los vendedores estacionarios porque los clientes no pueden llegar, estacionarse y comprar.

En ese sentido, no se puede desalojar a vendedores informales si no hay una alternativa establecida, un plan clarísimo de dónde se van a reubicar previa socialización y construcción de este espacio.

“En el centro no se puede circular ni en carro ni a pie, ya que está invadido”: Esperanza Escobar, presidenta de la Anmpih

Esperanza Escobar, presidenta de la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), dijo que en todas las grandes ciudades, en especial en Latinoamérica, se encuentran vendedores ambulantes; pero San Pedro Sula es un caos, por lo tanto es necesario que la alcaldía ponga orden.

Enfatizó en que por el centro de la ciudad ya no se puede transitar ni a pie ni en carro porque hay riesgo de colisionar o lastimar a alguien.

“Es importante que la gente entienda que para el desarrollo de países comienza con el cumplimiento de la ley. Para que la ciudad sea desarrollada, limpia y segura debe haber orden”, comentó.

Argumentó que en vista de que se ha dejado crecer la población de vendedores estacionarios, la comuna debe buscar una salida, y que si esa es construir el megamercado junto a la terminal de buses, los vendedores deben acatar el traslado y se les debe apoyar para que pueda haber rutas de buses siempre al lugar y medios para exponer sus productos bajo condiciones seguras y haya sustento para sus familias.

“La distancia no es problema si hay rutas de buses funcionales al lugar y se generan ventas. Las autoridades están para aplicar la ley y no se puede estar permanentemente desobedeciéndolas, causando un país ingobernable. Muchos solo quieren estar en la zona de confort y no dar nada, solo recibir. Es momento de construir, tanto autoridades, vendedores informales y el pueblo, yendo a comprarles donde están ellos, porque donde quiera que estén, en condiciones correctas, la gente los va a seguir”, finalizó la dirigente empresarial.