Valle de Sula requiere inyección de L1,500 millones en infraestructura

Que se eleve el nivel de ejecución. la zona norte no solo necesita, sino que merece ese apoyo de inversión para infraestructura.

“Tenemos un estimado de que la cartera de proyectos que tenemos casi llega a los 1,000 millones de lempiras”, indica Mata, pero, a la vez, reconoce que el cumplimiento de la agenda depende en gran medida de los recursos que la SIT destine al presupuesto para llevar a cabo tales proyectos, un presupuesto que, a la fecha, todavía no ha sido aprobado. “Por eso todavía no sabemos cuántos de estos proyectos vamos a poder ejecutar”, señala Mata.

“La zona norte, que es el motor productor e industrial del país, (y si) tiene un embate (como pasó con Eta y Iota ) realmente nos hacen retroceder demasiado, y ya no podemos estar expuestos”, comentó Eduardo Facussé , presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

El empresario manifestó su desconcierto por la tardanza en construir obras tan importantes como la represa El Tablón, cuyo costo, según ciertas estimaciones, sería de unos 114 millones de dólares.

“Póngale que fuera hasta ciento cincuenta (millones); en el último evento en Eta y Iota (las pérdidas) superaron los mil millones de dólares. Entonces realmente no hay ninguna razón para no invertir en eso. Más bien es contraproducente no hacerlo”, dice Facussé al hacer el balance de costo-beneficio.