Valery venció al cáncer: de grande quiere ser doctora

De la noche a la mañana se hallaban en una situación confusa, primero les dieron que podría ser dengue grave, pero el miedo aumentó ya que por cosas de la vida, la niña no estaba inscrita en el Instituto Hondureño de Seguridad Social adonde la remitieron.

Una fiebre repentina, un 6 de mayo de 2022 los hizo ir en busca de atención médica. No era usual que la fiebre fuera repentina, sin embargo la hemoglobina bajó a 4 y todo, en segundos pasó a ser una emergencia.

“A él (papá de Valery) le afectó al instante , yo quedé perdida. Yo decía ‘mi niña con cáncer’, no lo lograba entender”, decía conteniendo el llanto.

Carlos Arturo, ese día, tras el diagnóstico tomó una foto de la niña donde lucía un vestido rosado y jugaba como si nada. Ambos se preguntaban: ¿Cómo era posible que tuviera cáncer?.

Como que si el diagnóstico dispara todos los síntomas, esa misma noche le hicieron una transfusión de sangre y todos los demás síntomas, estallaron.

En total, Valery enfrentó 108 quimioterapias y cuatro de las más fuertes, perdió el cabello en dos ocasiones y a causa de no tener su hermosa melenita negra, sufrió, ya que la llegaron a confundir con un niño.

Golpeados por su dolor, sus padres quitaron todos los espejos de casa y le compraron una peluca para que la niña no sufriera más de lo que ya lo hacía. Ahora, aunque ese dolor los conmueve y les eriza la piel, el llegar a la última quimio los hizo celebrar, y contagiar sin querer, a todos con su felicidad.

Para Valery ahora solo hay muchos planes y la garantía de una infancia feliz. El otro año entrará al kinder y ya podrá jugar con otros niños, e incluso ir a sus fiestas de cumpleaños y comer pastel.

Aunque apenas tiene cuatro añitos, Valery un milagro de vida que nació de ocho meses luego de complicaciones de su mami a causa de una severa preclampsia y un embarazo sumamente difícil, tiene claro lo que quiere ser cuando crezca: una doctora.

Sus padres la siguen protegiendo para garantizar que ese diagnóstico de recuperación se mantenga.

“En vez de darle fuerzas yo a ella, ella me decía: ´Yo estoy bien, no llorés´. Pareciera mentira, pero ella era la que me daba fuerzas a mí”, decía Bessy.

Mientras, Carlos recuerda que muchas veces que la miraban complicada o le dolían sus piecitos, la niña les decía ‘no se preocupen, papito Dios ya me sanó”, decían los esposos Martínez mientras sostenían las fotos del antes y el después de Valery.

La Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer registra cada año aproximadamente 400 casos nuevos de esta enfermedad en menores.