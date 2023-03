8 razones por las que le niegan la visa a los hondureños

El gran problema es que la información que hay en redes sociales, como TikTok, Instagram y Facebook , no siempre es confiable.

Es allí cuando las personas van a “sumergirse” en el enorme océano de internet en busca de ‘tips’ para que su visa no se denegada.

Para los estadounidenses es crucial asegurarse de que la persona que solicita visa no tiene la intención de quedarse de forma irregular en su país, por esa razón son muy cuidadosos a la hora de analizar los perfiles.

Una persona que no tiene ahorros, no tiene un empleo fijo o antigüedad laboral, tampoco casa propia o algún otro bien podría ser descartada fácilmente, pues el entrevistador considerará que no hay ningún arraigo para retornar.

3. Entonces... ¡Ahorre!

Esto nos lleva al tercer error: no justificar cómo va a costear su viaje y estadía en Estados Unidos. El entrevistador va a querer saber cuánto dinero tiene usted en su cuenta bancaria. En caso de no alcanzar una suma que vaya acorde a la cantidad de días que pretender permanecer, su visa podría ser denegada.

4. Las respuestas de entrevistas anteriores quedan guardadas

Otro error identificado por Valle es que hay personas que dan respuestas distintas en sus varios intentos de obtener de visa. “La embajada de Estados Unidos guarda toda la información que el solicitante brinda y las respuestas son comparadas en cada intento de obtención de visa. Contradecirse podría provocar que la solicitud sea denegada”, mencionó.