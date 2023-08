”Estoy toda perforada del cuerpo y me retuerzo del dolor”: hondureña con cáncer de cérvix

“Cuando supe la noticia sentí que el mundo me caía encima porque tengo dos hijos y pensaba que los dejaría solos. Después de llevar una vida tranquila ahora me toca estar encerrada por la misma enfermedad, paso mucho acostada y me cuesta caminar, siento que estoy toda perforada del cuerpo”, relató en entrevista mientras lagrimeaba y sostenía con su mano izquierda una sonda conectada a su cuerpo.

La enfermedad llegó justo cuando Cinthia estaba construyendo el sueño de su madre, una casa para brindarle un hogar seguro y cálido, pero el destino tenía otros planes. “Uno solo piensa en trabajar y nunca atiende su salud, ahora mis hijos se ponen tristes y lloran cuando me miran retorciéndome del dolor”, compartió Cinthia, intentando ocultar su sufrimiento para proteger el corazón de sus pequeños Sofía Valentina y Dani Javier.