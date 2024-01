Mala remuneración y contenido explícito, el día a día de un moderador de Grindr

Wilmer, a quien despidieron después de incumplir los objetivos de desempeño, reveló que aún estaba impactado por un video de abuso sexual a un menor que fue publicado en el álbum privado del perfil de un usuario. ”Cada vez que recibía esas solicitudes me enfadaba o empezaba a llorar”, dijo Wilmer, agregó que, a la larga ”tu mente se enfría. No es que esté bien, pero es parte del trabajo, estas cosas pasan, este mundo es una mierda”.

De 14 exmoderadores de contenido en Grindr entrevistados por el The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), nueve dijeron tener problemas de salud mental, incluyendo ansiedad, depresión y trastorno por estrés postraumático (TEPT), y uno de ellos inclusive mencionó haber tenido intentos de suicidio.

“Debías leer cada conversación... Algunas veces toma entre 3 y 5 minutos... Y entonces empiezas a pensar: ‘Dios mío, no voy a cumplir este objetivo”, dijo Carmen. Si estaban revisando fotos de perfil, el objetivo era una foto en un par de segundos, según informaron Carmen y otro exempleado. Los empleados del equipo de Grindr además debían conservar un “puntaje de calidad” personal (una medición de su proceso de toma de decisiones) de al menos 92%.

A nivel global, miles de moderadores revisan las publicaciones con contenido explícito en plataformas de redes sociales y en aplicaciones de citas, lo cual previene que cualquier material ultrajante aparezca en el flujo de contenido de los usuarios. Muchos de ellos trabajan para terceros y no directamente para las empresas de tecnología; informes previos han encontrado que las condiciones laborales que enfrentan son difíciles y que, a menudo, tienen apoyo deficiente en salud mental.

Los empleados hondureños de PartnerHero dijeron que desde el 2020 y en adelante tuvieron acceso a sesiones de terapia para ayudarles a lidiar con la sobrecarga laboral, y que se agregó apoyo en salud mental subsidiado al esquema de cobertura del seguro de la empresa. Sin embargo, algunos empleados dijeron que no habían recibido ayuda de la empresa porque desconocían la existencia de este.

Isabel, quien trabajó en PartnerHero entre 2019 y 2021, afirmó que pagó su propia terapia después de tener ataques de pánico que ella atribuye a asuntos relacionados con el trabajo. ”Llegué al punto en el que estaba trabajando en una solicitud y empezaba a llorar sin razón aparente”, dijo. Otros tres empleados también costearon su terapia mientras hacían parte del equipo de Grindr.

PartnerHero comentó: “Todos los miembros del equipo involucrados en la campaña de moderación de Grindr en Honduras son empleados de tiempo completo y tienen derecho a un paquete de beneficios que incluye salarios más altos que los del mercado, planes de medicina y salud mental, acceso a un programa de asistencia al empleado con ofertas mejoradas para los moderadores”.

Grindr afirmó: “Respetamos la dificultad asociada al rol de moderador de contenido, hemos trabajado con PartnerHero durante nuestra relación para mejorar consistentemente los procesos, entrenamiento y apoyo al equipo de moderadores”.

Dos empleados que hicieron uso del programa de bienestar ofrecido por PartnerHero dijeron que les pareció poco adecuado. Wilmer lo describió como “inútil”. Dijo: “Los contactas y te hacen las mismas preguntas... ‘¿Cómo te sientes?’, ‘¿Puedes desconectarte un momento?’, ‘Respira profundo’, ‘¿Puedes pedir un día libre?’, ‘¿Puedes hablar con tu supervisor?’ Eso es todo”.

A finales de 2022 la compañía finalmente contrató un coordinador de bienestar para el programa.

Wilmer piensa que su vida es mejor desde que se retiró, ahora trabaja en un nuevo cargo en servicio al cliente. ”Estaba tan estresado por mi trabajo que no me fijaba en lo que pasaba a mi alrededor... Siempre estaba enfadado y disgustado; siempre estaba cansado”, agregó. ”Ahora, gracias a Dios estoy en una mejor empresa que me paga tres veces más y tengo menos estrés”. “Todo pasa por una razón, supongo”, concluyó.