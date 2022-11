$!Elecciones legislativas de EUA impactarán en Honduras

Olivo, envuelto en la bandera de Venezuela, y once compatriotas se encuentran en San Pedro Sula desde hace cinco días luego de haber sido expulsados por las autoridades migratorias de Guatemala . El próximo miércoles, él y sus compañeros de viaje intentarán por segunda vez realizar la travesía.

Si los devuelven, dice Olivo, se mantendrán en Honduras porque este es el país donde “mejor” los han tratado. “Nosotros no vamos a regresar a Venezuela, vamos para adelante. Honduras es el país que más ayuda nos ha brindado, las personas y hasta los policías nos regalan agua, dinero y ropa. Estamos agradecidos con este pueblo”, dijo.

Johana Almendárez, presidenta de la Organización Hondureña Francisco Morazán en Miami, Florida, considera que “las elecciones de medio mandato tendrán un efecto en Honduras y en el mundo, en una serie de temas, como la migración, economía y otros aspectos importantes”.

“En este momento estoy trabajando para que gane la congresista María Elvira Salazar. Ella es republicana, una mujer muy influyente, no le tiene miedo a nada ni a nadie y lucha para ayudar a los emigrantes. Yo soy independiente, pero me inclino hacia los republicanos. Los demócratas están molestos con Biden porque hay una inflación muy alta y la economía no está bien”, dijo.