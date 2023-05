El drama de perder a dos hijos por cáncer

Pasaron 12 horas de angustia y todo continuaba igual, las contracciones seguían suaves y, por la experiencia previa, la mamá sabía que aún no era tiempo de irse para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

“Yo miré que el estómago lo tenía grande y duro, la llevé al centro de salud y me dijeron que eran gases, pasaron tres días y no mejoraba”.

" “Yo miré que el estómago lo tenía grande y duro, la llevé al centro de salud y me dijeron que eran gases, pasaron tres días y no mejoraba”. "

Caminó aproximadamente cinco minutos por una calle de terracería para abordar un bus que la condujera al IHSS (su trabajo de aseadora en una empresa le permite gozar del beneficio de la seguridad social que no todas las familias hondureñas lo tienen).

El efecto del suero abortivo era más intenso cada hora, se hizo las 11:59 de la noche y Angélica ya había bajado, pero aún no era hora, el momento más esperado estaba a punto de hacerse realidad. La mamá con mucho agotamiento y debilidad, según su relato, sabía que la espera estaba a punto de terminar.

Los chequeos de rutina para un recién nacido indicaron que todo estaba bien. A las 12 del mediodía, diez horas después de dar a luz, los médicos dieron el alta a su mamá y regresaron felices al apartamento, una nueva integrante de la familia iba a casa en brazos de papá.

El hermanito saltaba de alegría y con mucha curiosidad de conocer a su hermana menor, pasaron las primeras cinco semanas y todo parecía avanzar muy bien. De repente después de los 40 días de nacida la bebé lloraba con desespero y se quejaba; el instinto de mamá indicaba que algo andaba mal.

“Yo miré que el estómago lo tenía grande y duro, la llevé al centro de salud y me dijeron que eran gases, pasaron tres días y no mejoraba, luego me fui para el Seguro Social”, aseveró la mamá de Angélica aún consternada recordando esos momentos de angustia.

Los médicos vieron que el problema era mayor y necesitaba ser atendida de emergencia, comenzaron a hacer un sinfín de exámenes clínicos que tardaron cinco días para dar un diagnóstico certero, lo peor estaba por llegar.